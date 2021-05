Pietro Lombardi macht Entdeckung am Türkei-Strand – seine Reaktion überrascht

Für Pietro Lombardi könnte es gerade nicht besser laufen: Neuer Song, neues Video, neue eigene Eissorte und dazu noch ein sonniger Aufenthalt in der Türkei. Nur mit der Liebe will es nach Sarah Lombardi und Laura Maria Ripa nicht mehr so ganz klappen.

Pietro Lombardi hält sich seither bedeckt, wenn es um Frauen geht, beteuert lediglich, aktuell niemanden zu daten. Umso überraschender sind seine Worte nun am Strand in der Türkei, als er etwas ganz Besonderes entdeckt.

In der Türkei hat Pietro Lombardi etwas entdeckt – seine Reaktion kommt überraschend. (Archivbild) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Pietro Lombardi entdeckt DAS am Türkei-Strand

Der Sänger nimmt seine Instagram-Follower mit zu einer wunderschönen Strandkulisse. Überall Palmen, weißer Sandstrand, in der Mitte ein langer Holzweg, der zum Meer führt. Und was sieht der DSDS-Star am Ende?

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde Pietro Lombardi zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro sein eigenes Eis auf den Markt gebracht

Pietro Lombardi: Zweite Hochzeit?

Ein romantisches aufgestelltes Herz aus Palmenwedeln! Da kann selbst Pietro Lombardi nicht mehr an sich halten.

„Ganz ehrlich, hier werde ich irgendwann heiraten. Und dann werde ich mit meiner Frau durchs Herz gehen ins Wasser. Und dann lassen wir uns von Krebsen beißen.“

Damit gibt der 28-Jährige offenbar eindeutig zu: Er würde noch ein zweites Mal heiraten. Seine erste Ehe mit Sarah Lombardi begann wie im Bilderbuch. Sie lernten sich in der Castingshow DSDS kennen, verliebten sich ineinander, bestritten sogar das Finale zusammen. Danach folgten Hochzeit und ein gemeinsames Kind – bis es 2019 wider Erwarten zur Scheidung kam.

