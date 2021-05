Pietro Lombardi: Liebeserklärung aus der Türkei – IHNEN ist er besonders dankbar

Sänger und Ex-DSDS-Juror Pietro Lombardi ist aktuell für den Dreh seines neuen Musikvideos in der Türkei.

Pietro Lombardi dreht sein neues Musikvideo. Foto: imago images/Future Image

Deshalb kann Pietro Lombardi aktuell nicht an seinem neuen Eigenheim weiterarbeiten. Aber wofür gibt es Freunde?

Pietro Lombardi: Videodreh in der Türkei – Freund Stefano macht DAS

Pietro Lombardi befindet sich aktuell in einem Ressort in der Türkei. Dort soll das neue Musikvideo des 28-Jährigen gedreht werden. Gespannt warten die Fans auf seinen neuen Song „Ti amo“, am 18. Juni soll er endlich veröffentlicht werden.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde Pietro Lombardi zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro Lombardi sein eigenes Eis auf den Markt gebracht

Neben seiner beruflichen Arbeit läuft bei Pietro Lombardi aber aktuell ein großes privates Projekt. Ende April hat sich der Sänger ein neues Eigenheim eingerichtet, der Umzug ist aber noch nicht vollkommen abgeschlossen.

Deswegen springt nun sein Freund Stefano Zarrella ein. Während Pietro Lombardi in der Türkei arbeitet, ist Stefano Zarrella, Bruder von Sänger Giovanni, ziemlich fleißig.

Stefano und Giovanni Zarella sind mit Pietro Lombardi gut befreundet. Foto: imago/Spöttel Picture

In seiner Instagram-Story erzählt er: „Ich helfe heute Pietros Eltern beim Umzug für ihn und danach muss ich noch einiges erledigen, aber erstmal durchziehen.“ Gemeinsam mit den Eltern von Pietro Lombardi räumt er die alte Wohnung aus.

Pietro Lombardi reagiert sichtlich dankbar: „Familie *Herz*. Bin nicht da und Stef übernimmt mit meinen Eltern“, schreibt er und verspricht: „Bekommt ihr alles 10-fach zurück.“

