Pietro Lombardi teilt altes Video – ausgerechnet ER drückt fiesen Spruch

Hach ja, die gute alte Zeit – das dachte sich jetzt wohl auch Pietro Lombardi, als er ein Video von seinem finalen Auftritt bei DSDS auf Instagram teilte.

Pietro Lombardi teilt ein altes Video – und muss Häme einstecken. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Viele Fans werden bei dem Video sentimental und feiern Pietro Lombardi – doch ausgerechnet von einem Kumpel gab's einen fiesen Kommentar.

Pietro Lombardi zeigt altes Video – fieser Kommentar

Der Auftritt von Pietro Lombardi im großen DSDS-Finale liegt genau elf Jahre zurück – klar, dass sich der Sänger seitdem sowohl musikalisch, als auch optisch verändert hat.

In weiß-rotem Anzug und mit Glitzer-Kappe singt Pietro Lombardi vor Dieter Bohlen und Co. den Siegersong „Call my name“ – bis heute ein besonderer Moment für den 29-Jährigen.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro Lombardi sein eigenes Eis auf den Markt gebracht

----------------------------------------

„WER KANN SICH NOCH ERINNERN?“, fragt er auf Instagram. „Dieser Moment hat mein Leben verändert. Erinnert ihr euch noch Team Lombardi? Wer ist schon seit 2011 dabei?“

Viele Fans feiern ihren Star, kommentieren: „Da war DSDS noch DSDS“ oder „Ich habe es damals nur wegen dir geschaut. Du warst so verpeilt. Aber hast auch damals ein großes Herz gehabt.“

Doch es findet sich auch ein fieser Seitenhieb unter dem Video – und der kommt ausgerechnet von Lukas Podolski! Schließlich sind die beiden Kölner nicht nur Freunde, sondern auch Geschäftspartner, seitdem Poldi den Sänger bei seiner eigenen Eiscreme unterstützt.

Pietro Lombardi: „Hör doch auf...der Arme“

„-50 Kilo“, kommentiert der Kicker trocken unter Pietros Instagram-Beitrag, spielt damit auf die Figur des Ex-Mannes von Sarah Engels an. Es ist nicht das erste Mal, das Lukas Podolski seinen Kumpel mit dessen Gewicht nervt.

Bereits zu seinem Geburtstag hatte der Vater von Alessio dem Ex-FC-Spieler eine Ansage gemacht, wie du hier lesen kannst >>> Pietro Lombardi: Klare Ansage an Lukas Podolski – DAMIT soll jetzt endlich Schluss sein.

---------------

------------------

Wie reagiert Pietro Lombardi also auf den erneuten Diss? „Haha danke Bro“, antwortet der gelassen. Dafür springen seine Fans für ihn in die Bresche: „Hör doch auf...der Arme“, schreibt einer. Und eine Frau kommentiert: „Du meinst wohl +50 kg...an Muskelmasse.“ (kv)