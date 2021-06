Pietro Lombardi bekommt eigene Datingshow? Fans reagieren eindeutig: „Einen Schock bekommen“

Um das Liebesleben von Pietro Lombardi kursieren seit seiner Trennung von Ex-Frau Sarah Lombardi im Oktober 2016 einige Gerüchte. Ist er noch Single oder längst vergeben?

Um das Herz des DSDS-Stars buhlen schon so einige Frauen im Netz. Die Fans von Pietro Lombardi wünschen sich deshalb sogar eine eigene Datingshow für den Musiker. Eine Bitte, der Pietro nun offenbar nachkommt.

Pietro Lombardi lehnte Datingshow zunächst ab – doch jetzt kommt DAS

Jetzt also doch? Die Fans von Pietro Lombardi sind völlig verwirrt. Im Mai erklärte der Sänger noch: „Ich will meine Frau auf anderen Wegen kennenlernen und nicht über so eine Datingshow. Deshalb kommt das für mich gar nicht infrage.“

Pietro Lombardi lässt die Gerüchteküche brodeln. Foto: IMAGO / Future Image

Demnach soll sich bereits ein Sender bei ihm gemeldet und ihm eine eigene Kuppelshow angeboten haben – inklusive Mega-Gage. Doch nicht mal die „utopische Summe“, die er damit verdient hätte, konnte Pietro von der Idee überzeugen.

Umso überraschter reagieren seine Fans nun also auf die neue Ankündigung des „Cinderella“-Sängers.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro Lombardi sein eigenes Eis auf den Markt gebracht

----------------------------------------

Pietro Lombardi inszeniert eigene Kuppelshow – „Würde sofort einschalten“

Bei Instagram hat Pietro Lombardi einen Vorgeschmack auf das Musikvideo zu seiner neuen Single „Ti Amo“ geteilt. In dem Clip wird Pietro von mehreren leicht bekleidete Frauen umgarnt. Eine Stimme aus dem Off verkündet: „Elf Traumfrauen und ein Traummann. Wer bekommt die Chance auf ein Date? Und wem sagt Pietro heute 'Ti Amo'?“ Zum Schluss wird der Name des Songs eingeblendet, darunter steht „Pietro in Love“.

Es wäre der perfekte Trailer für Pietros eigene Datingshow. Auf den ersten Blick scheint deshalb nicht jeder Follower des DSDS-Stars verstanden zu haben, dass es sich hierbei um eine geniale PR-Strategie handelt:

„Ich dachte, es wird eine neue Realityshow geben. Mit dir auf der Suche nach der neuen großen Liebe.“

„Du hast mir gerade echt Hoffnungen gemacht, dich in einer Datingsendung zu sehen. Das wäre der Oberbrüller.“

„Schon einen Schock bekommen und gedacht, dass ich verpasst habe, wo ich mich anmelden kann.“

„50 Prozent deiner Abonnenten hätten sich dafür wahrscheinlich angemeldet.“

„Ich würde sofort einschalten bei 'Pietro in Love'.“

----------------------------------------

----------------------------------------

Also da hätten wir auch gerne einen Blick drauf geworfen, doch leider handelt es sich bei „Pietro in Love“ nur um eine fiktive Show, die lediglich für sein Musikvideo inszeniert wurde. Schade.

Während Pietro also weiterhin sein Single-Dasein genießt, überschlagen sich bei seiner Ex-Frau Sarah die Ereignisse. Nach der Traumhochzeit ließ die Sängerin nun die Baby-Bombe platzen. Alle Infos zur zweiten Schwangerschaft von Sarah kannst du hier nachlesen.