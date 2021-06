Sarah Lombardi: Dreharbeiten gestoppt – „Lieber auf Nummer sicher gehen“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Es gibt schlechte Neuigkeiten für Sarah Lombardi! Die Sängerin ist gerade dabei, einen Film für den Sender Sat.1 zu drehen. Eigentlich eine aufregende Erfahrung für die Musikerin.

Doch aus heiterem Himmel erreicht Sarah Lombardi eine Nachricht, die dafür sorgt, dass der TV-Dreh erst einmal auf Eis gelegt werden muss.

Sarah Lombardi: Corona-Schock am Filmset – Sängerin besorgt

Das Lächeln fällt Sarah Lombardi an diesem Morgen schwer. In ihrer Instagram-Story erzählt die 28-Jährige: „Für uns geht es heute nicht ans Set, weil es vor Ort einen Corona-Fall gegeben hat. Da wir aber nur Zweitkontakt waren, müssen wir laut den Informationen, die man uns gegeben hat, nicht in Quarantäne.“

Die Dreharbeiten zu Sarah Lombardis Sat.1-Film mussten plötzlich abgebrochen werden. Foto: imago/HOFER

Na, das ist ja gerade noch gut gegangen. In Sicherheit kann sich Sarah Lombardi dennoch nicht wiegen. „Trotz allem möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen und deshalb werden wir gleich einen PCR-Test machen“, berichtet die Sängerin.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet. Das Paar nahm den Namen Engels an

----------------------------------------

Sarah Lombardi: So nutzen sie und Julian den abgebrochenen Drehtag

Verständlich, dass Sarah Lombardi niemanden gefährden möchte – schon gar nicht ihr Baby. Die Ex von Pietro Lombardi verkündete am 6. Juni stolz, dass sie wieder schwanger sei.

Nach dem Corona-Test wollen ihr Ehemann Julian und sie den abgesagten Drehtag übrigens für Papierkram nutzen. Auch keine schlechte Idee. Solche Erledigungen häufen sich schließlich viel zu schnell an.

----------------------------------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi: Bittere Abrechnung mit IHM – „Für solch eine Aussage würde ich mich schämen“

Sarah Lombardi: Schock in Berlin! Dann wird klar: „Nach Hause kommen wir nicht mehr“

Sarah Lombardi: Mit ihrer Hochzeit ging sie auch DIESEN Schritt – „obwohl mir davon abgeraten wurde“

----------------------------------------

Sarahs Ex Pietro Lombardi hat kürzlich ein Video aus ihrer gemeinsamen DSDS-Zeit geteilt. Warum er für diesen Clip Häme einstecken muss, erfährst du hier.

Womit Sarah Lombardi überhaupt nicht gerechnet hat, erfährst du hier!