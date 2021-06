Sarah Lombardi: Bittere Abrechnung mit IHM – „Für solch eine Aussage würde ich mich schämen“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Sängerin und Influencerin Sarah Lombardi oder Sarah Engels, wie sie nach ihrer Hochzeit mit Julian wieder heißt, hat aktuell mehr als viel um die Ohren.

Sarah Lombardi dreht derzeit in Berlin ihren ersten großen Film, dazu die Hochzeit, das Familienleben mit Julian und Sohnemann Alessio Lombardi und nicht zu vergessen: Sarah Lombardi ist mit ihrem zweiten Kind schwanger.

Sarah Lombardi sollte eigentlich glücklich sein – doch stattdessen muss sie Kritik einstecken. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Da kann die Sängerin noch mehr Aufregung eigentlich nicht gebrauchen. Doch genau dafür sorgt nun Komiker Oliver Pocher. Der schießt in der aktuellen Ausgabe seiner Bildschirmkontrolle gegen Sarah.

Sarah Lombardi: Zoff um zweite Schwangerschaft

„Bitte Sarah, ein bisschen weniger vermarkten. Bisschen weniger die Kinder. Bisschen rausnehmen. (...) Bisschen Privatsphäre für die Kinder. Ich weiß, es wird geklickt, weil die Musik interessiert nicht so viele Leute, aber die ganze Family-Kacke funktioniert wunderbar“, lästert Pocher.

-----------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet. Das Paar nahm den Namen Engels an

------------------------

Das kann Sarah Lombardi nicht auf sich sitzen lassen. Auf Instagram holt die Sängerin zum Gegenschlag aus. „Von wie viel Neid und Missgunst kann ein Mensch eigentlich geprägt sein? Ich frage mich... auf der einen Seite wollen wir Hass und Mobbing stoppen. Zeigen Initiative gegen Diskriminierung und appellieren wie wichtig es ist, Haltung zu zeigen und sich aktiv gegen Cybermobbing zu positionieren.“

Dann fragt Sarah: „Aber wieso zur Hölle gibt man dann genau solchen Menschen den Platz und Freiraum für all das, wo wir seit Jahren gegen kämpfen?“

+++ Sarah Engels lässt Baby-Bombe platzen – jetzt darf es jeder wissen +++

Sarah Lombardi wirft Oliver Pocher Mobbing vor

Doch damit nicht genug. So konnte die 28-Jährige noch ein altes Video von Oliver Pocher finden, in dem er zugab, sich in der Schule über andere Kinder lustig gemacht zu haben.

----------------------------------------

Das ist Oliver Pocher:

Oliver Pocher wurde am 18. Februar 1978 in Hannover geboren

Seinen ersten Fernsehauftritt hatte Pocher am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer

Anschließend arbeitete der Comedian beim Musiksender VIVA

Von 2002 bis 2004 war Pocher mit Annemarie Warnkross und von 2005 bis 2009 mit Monica Ivancan liiert

Mit Alessandra Meyer-Wölden hat Oliver Pocher eine gemeinsame Tochter und Zwillingssöhne

Im Jahr 2019 heiratete er Amira Aly – die beiden haben zwei gemeinsame Söhne

Durch die Parodien von Michael Wendler entstand ein Hype um den Komiker

----------------------------------------

Sarahs Reaktion: „Und eins soll dir gesagt sein: Ich bin tausend Mal lieber in deinen Augen eine Mutter, die ihr Kind vermarktet – aber dafür ihrem Kind Respekt und Anstand beibringt. Denn für solch eine Aussage würde ich mich schämen.“

--------------------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

--------------------------

Der hat gesessen. Das letzte Wort dürfte hier also noch nicht gesprochen sein.

Sarah Lombardi hat gerade noch ganz andere Probleme. Und zwar wegen ihrer zweiten Schwangerschaft. Mehr dazu hier >>>