Sarah Engels lässt Baby-Bombe platzen – jetzt darf es jeder wissen

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Sarah Engels hat süße Neuigkeiten! Die Sängerin erwartet ihr zweites Kind!

Sarah Lombardi hat eine echte Baby-Bombe platzen lassen! (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Das hat Sarah Engels (ehemals Lombardi) am Sonntag bei Instagram verraten. Sie teilte ihr Hochzeitsvideo - und verriet dabei, dass sie wieder schwanger ist! Schon bei der Hochzeit war das süße Geheimnis für Freunde und Familie gelüftet, jetzt dürfen es auch die Fans wissen.

Sarah Engels ist schwanger

Im Video sagt der Trauredner: „Wir haben zwei Möglichkeiten, dieses Leben zu betrachten. Einmal, es wäre alles ein Wunder – oder eben nichts. Und wisst ihr: Das größte Wunder hat Sarah eben mit runtergebracht. In ihrem Bauch.“

Das ist Sarah Engels (ehemals Lombardi):

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet. Das Paar nahm den Namen Engels an

Anfang Juni gaben die beiden bekannt, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten

Die Sängerin selbst schrieb bei Instagram: „Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch. Wir sind so unendlich glücklich und dankbar sodass wir dieses Glück nun mit euch teilen möchten. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl das schönste Geschenk auf Erden in sich zu tragen.“

Promis gratulieren Sarah Lombardi

Zahlreiche Follower, darunter viele Promis, gratulieren der 28-Jährigen zu ihrem erneuten Mutterglück.

Motsi Mabuse: Ich weine wie ein kleines Baby! Herzlichen Glückwunsch und nur das beste!

Christina Luft: Sarah...ich kann es nur immer wieder sagen...Alles erdenkliche Glück auf dieser Welt wünsch ich euch!!! Herzlichen Glückwunsch für euer kleines Wunder!

Es ist ihr erstes Baby mit ihren neu-angetrauten Ehemann Julian Engels. Aus der Beziehung mit Ex-Mann Pietro Lombardi hat sie bereits einen Sohn, Alessio.

Zuvor hatte Sarah Engels bereits verraten, bald etwas verkünden zu wollen. Hier alle Infos! (cs)