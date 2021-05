Sarah Lombardi: Nun ist es raus – jeder kann DAS bald sehen

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Gute Neuigkeiten von Sarah Lombardi. Nachdem die Sängerin vor wenigen Tagen noch von Kopf- und Magenschmerzen heimgesucht wurde, ging es anschließend wieder schnell bergauf und sie konnte fit in ihre neue Aufgabe als Schauspielerin starten.

Doch bevor die ersten Szenen gedreht werden, muss Sarah Lombardi noch einiges an Vorarbeit leisten, wie sie den Fans in ihrer Instagramstory berichtet.

Sarah Lombardi dreht in Berlin gerade ihren ersten Film. (Archivbild)

Sarah Lombardi plant große Sache mit ihren Fans

Die Schauspielerei sei „komplettes Neuland“, so Sarah Lombardi. Sie müsse derzeit sehr viel Coaching über sich ergehen lassen. Und doch: „Wir kommen gut voran, wir sind heute das komplette Drehbuch durchgegangen“, ist die 28-Jährige ganz stolz.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

Und bald sollen auch ihre Fans sehen dürfen, was sie denn so den ganzen Tag treibt. „Ich finde es richtig spannend, wie solche Filmproduktionen funktionieren. Wollt ihr morgen mal das Set sehen?“, fragt Sarah ihre Fans. Und die antworten mit einem deutlichen 'Ja'. Ganze 96 Prozent wollen laut der Instagram-Umfrage das Set mit Sarah besichtigen.

Sarah Lombardi: „Ich kann's noch gar nicht glauben“

Na, da sind wir ja schon aufgeregt. Aber sicherlich nicht so aufgeregt wie Sarah selbst: „Ich kann's noch gar nicht glauben, dass ich eine Hauptrolle spielen werde. Junge, Junge. Das ist soooo viel Text. So viel habe ich in meinem Leben noch nicht mal gelesen, so viel muss ich lernen.“ Man darf also gespannt sein.

