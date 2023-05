Oliver Pocher: Panne bei RTL-„Punkt 12“ – Zuschauer lachen sich schlapp

Besonders schick gemacht hatte er sich nun wirklich nicht. In grauer Hose und weißem Longsleeve des NBA-Teams „Miami Heat“ war Komiker Oliver Pocher am Dienstagmittag (30. Mai) in die RTL-Sendung „Punkt 12“ gekommen. Bei Roberta Bieling wollte der 45-jährige Hannoveraner allerdings nicht über den Finaleinzug der Basketballer rund um Superstar Jimmy Butler sprechen, sondern über die neue Ausgabe seiner eigenen TV-Show „Pocher und Papa auf Reisen“, die Oliver und seinen Vater Gerd in dieser Staffel nach Spanien und Portugal führt.

Blöd nur, dass der Komiker bei der Zusammenstellung seiner Garderobe für die Sendung nicht so wirklich genau hingeschaut hatte. Denn was sah der aufmerksame RTL-Zuschauer direkt? Richtig: Oli Pochers Hose hatte ein Loch an einer sehr delikaten Stelle.

Oliver Pocher geht wieder mit seinem Vater auf Reisen

Genau im Schritt war die Hose gerissen. Und damit ein gefundenes Fressen für die RTL-„Punkt 12“-Zuschauer. „Hose kaputt?“, fragte beispielsweise ein Fan via Instagram. Doch Pocher ließ sich dadurch nicht beirren, teilte das Posting gar in seiner Story und antwortete mit einem Augenzwinkern: „Zu viel Vorfreude auf heute Abend …“

Da würde sich das Einschalten nämlich durchaus lohnen, wirbt Pocher. Er sei mit seinem Vater surfen gewesen, so der Komiker. Es sei eine emotionale Sendung geworden, berichtet der 45-Jährige weiter. Durch die Corona-Pause seien Reisen schließlich nicht möglich gewesen. „Es kann immer die letzte Reise sein“, so Pocher nachdenklich.

Und weiter: „Ich erfahre von meinem Vater Sachen, die ich so noch nicht wusste. Er wird natürlich in gewisser Weise auch wieder gefordert. Er muss surfen, wir machen aber auch Kacheln miteinander, wir werden Flamenco tanzen in Spanien“, gibt der TV-Star schon mal einen Ausblick. Na, das klingt doch spannend. „Pocher und Papa auf Reisen“ startet am 30. Mai 2023 um 20.15 Uhr bei RTL.