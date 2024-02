RTL-„Punkt 6“: Patzer mitten in Live-Show: „Das kann man falsch verstehen“

Gute Laune am frühen Morgen, dafür steht nicht nur das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Auch die Kollegen bei RTL versuchen ihre Zuschauer um „Punkt 6“ bereits zu früher Stunde auf Touren zu bringen. Moderatorin Angela Finger-Erben scheint das aber etwas zu genau genommen zu haben.

Teilte doch ihr RTL-„Punkt 6“-Kollege Simon Beeck (In NRW auch durch seine Moderatorentätigkeit bei 1Live bekannt) einen Ausschnitt aus der Sendung, in dem seine Kollegin verbal ein bisschen daneben grätscht – allerdings auf eine sehr lustige Art und Weise. Was war passiert? Hören wir es uns doch selbst an.

Versprecher bei RTL-„Punkt 6“

Das Wetter war gerade von RTL-Wettermoderatorin Janique Johnson vorgetragen worden, als Finger-Erben anmerkte: „Also ich bin ja heute sehr leicht bekleidet in die Redaktion gekommen.“ Ahja…

Nur gut, dass Beeck, ganz Gentleman, direkt eingriff. „Moment, das kann man falsch verstehen“, lachte der Moderator. Da merkte es auch Angela Finger-Erben. „Also Moment, ich hatte einen Mantel an, und du hast einen Daunenmantel angehabt“, versuchte sie sich noch zu erklären.

RTL-Zuschauer feiern die „Punkt 6“-Stars

Doch da war es um Beeck schon geschehen. Verschämt hielt er sich das Kissen vors Gesicht. Nun gut, kann passieren. Bei den Zuschauern kam der Versprecher gut an. „Hatte mich an dem Morgen richtig beömmelt. Mein Kaffee wäre fast aus meiner Hand gefallen vor Lachen“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer unter dem Instagram-Posting von Simon Beeck. Ein anderer ergänzt: „Großer Sport von Angela.“ Und ein Dritter lacht: „Das mit dem Versprechen kenne ich zu gut. Und das auch noch im TV.“

Und was sagt Angela Finger-Erben zu ihrem „Punkt 6“-Patzer? Sie schreibt an Simon Beeck gewandt: „Deswegen verstehen wir uns so gut. Leicht zu begeistern!!! Hahaaa.“ Und zugegeben: Witzig war es ja wirklich!