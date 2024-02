Oliver Pocher als „Wetten, dass..?“-Moderator? „Das ZDF hätte da größere Probleme mit als ich“

Wer tritt die Nachfolge von Thomas Gottschalk an? Es ist eine Frage, die TV-Deutschland bewegt. Nachdem der gelockte Star-Moderator im vergangenen Jahr seine letzte „Wetten, dass..?“-Sendung feierte, steht die Frage im Raum, wer den 73-Jährigen im ZDF ersetzen könnte.

Keine leichte Aufgabe, schließlich hat Thomas Gottschalk das deutsche Fernsehen geprägt wie kaum ein Moderator vor ihm. Und auch „Wetten, dass..?“ wird für immer mit seinem Namen verbunden sein. Wer also könnte für eine derartige Aufgabe geeignet sein? Einer, der es sich zutrauen würde, wäre Oliver Pocher.

Oliver Pocher zu „Wetten, dass..?“ ?

Im Interview mit dieser Redaktion verriet der 46-Jährige selbstbewusst: „Ich würde mir ohne Probleme jederzeit zutrauen, eine Sendung wie „Wetten, dass..?“ zu moderieren.“

Allerdings, so Pocher, glaube er, dass es mit dem ZDF Probleme geben könnte. „Ich glaube, das ZDF hätte da größere Probleme mit als ich“, so der Mann, der ab dem 29. Februar 2024 bei RTL Zwei die Spielshow „Ein Haus voller Geld – Such dich reich!“ moderieren wird.

„Wetten, dass..? ist eine Thomas Gottschalk Show“

Ein weiterer Punkt, warum es wohl nichts mit Deutschlands größter Fernsehshow werden wird, ist aber auch, dass die Sendung einfach eine Gottschalk-Show ist, so Pocher. „Wetten, dass..?“ ist die größte Samstagabendshow der letzten Jahre, die aber ganz klar und deutlich mit Thomas Gottschalk verbunden ist. Diese Art des Fernsehens wird es, glaube ich, auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Das haben auch nochmal die mittlerweile drei Abschiedssendungen gezeigt. “Wetten, dass..?” ist eine Thomas Gottschalk Show, das ist so einmal im Jahr gut, aber es wird so wahrscheinlich nicht mehr reproduzierbar sein“, erklärt der Komiker. Schade eigentlich, es wäre sicherlich unterhaltsam geworden.

