„Ein Haus voller Geld“ (RTL2) – Oliver Pocher im Schlafzimmer: „So geil war’s hier selten, oder?“

Und noch eine neue Spielshow will bei den Zuschauern Punkten. Oliver Pocher geht am Donnerstag (29. Februar 2024) auf RTL Zwei mit der Sendung „Ein Haus voller Geld“ ins Rennen.

+++ Oliver Pocher zu „Wetten, dass..?“: „Würde ich mir jederzeit zutrauen“ +++

Es wird spannend, ob sich das Format gegen die Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ mit Heidi Klum auf Pro Sieben und die neue Sat.1 Gameshow „The Floor“ mit Matthias Opdenhövel durchsetzen kann. „Das ist die verrückteste Gameshow des Jahres“, kündigt Oliver Pocher an. Ausnahmsweise ist es kein Quiz, sondern ein Aktionsspiel.

„Ein Haus voller Geld – such dich reich!“ – So läuft die Show

Drei Versteckexperten ist keine Idee zu durchgeknallt, um eintausend 100-Euro-Scheine im ganzen Haus raffiniert zu verstauen. Wieviel Chaos und Zerstörung riskiert eine Familie in den eigenen vier Wänden, um möglichst viel von der Kohle ausfindig zu machen?

+++ Neue Show mit Oliver Pocher – Geldgier: Bewohner verwüsten die eigene Bude +++

Bei der Premiere geht es nach Aachen zur Familie Lulley. Nach der Tour durchs Haus verschwinden sie einen Tag in einem Hotel, damit sie von den Verstecken nichts mitbekommen. Das Geld wird in Bagels eingebacken, in künstlichen Steckdosen und gefälschten Plattenhüllen versteckt, in Luftballons verstaut und hinter Bildern deponiert.

Oliver Pocher im Schlafzimmer: „So geil war’s hier selten, oder?“

„Drei, zwo, eins, sucht euch reich!“, gibt Oliver Pocher das Startsignal. 30 Minuten haben die Lulleys nun Zeit, ihr Haus auf Links zu drehen. Schon nach fünf Minuten sind alle total aus der Puste. Extrafies: Der Moderator läuft im Haus herum und macht eine Menge dummer Sprüche. Als Mama Anne im Schlafzimmer auf eine Konfettikanone haut, schießen 3.000 Euro aus der Maschine. Jackpot. „Oh mein Gott wie geil!“ schreit sie laut auf, als sie die Schein zusammenrafft. „Ja, so geil war’s hier wohl selten“, scherzt Oliver Pocher. „Du hast ja keine Ahnung!“ erwidert die 42-jährige schlagfertig.

„Ihr würdet doch für Geld alles machen“, behauptet der Scherzbold. „Ja genau, zieh dich schonmal aus, Oli“, sagt Papa David, „Du kannst ja Liebe gut brauchen.“ Am Ende wird abgerechnet: 37.600 Euro dürfen die Lulleys behalten. Kein schlechter Schnitt für 30 Minuten Arbeit.