Neue RTL 2-Show mit Oliver Pocher – aus Geldgier: Bewohner verwüsten die eigene Bude

Spannende Neuigkeiten aus dem Hause RTL Zwei. Noch im Februar soll die neue Game-Show „Ein Haus voller Geld – Such dich reich!“ mit Oliver Pocher an den Start gehen.

Die Familien-Spielshow ist die deutsche Version des Formats „Finders Keepers“, das in Belgien bereits sehr erfolgreich läuft. Worum geht es in „Ein Haus voller Geld“?

Oliver Pocher-Show mit einfachem Konzept: Haus verwüsten, Geld kassieren

Nunja, bei der RTL Zwei-Doku Soap „Zu Hause im Glück“ werden Wohnungen renoviert, bei „Ein Haus voller Geld“ passiert genau das Gegenteil. Es wird hemmungslos gewütet und zerstört. Vier Familien haben die Chance, in ihren eigenen vier Wänden 100.000 Euro zu finden. Die Sache hat aber einen Haken. Der Gewinn ist gestückelt in lauter 100 Euro-Geldscheine – und die sind im gesamten Haus „kreativ versteckt“.

+++ Oliver Pocher teilt aus: Sind SIE mehr als nur Freunde? – „Nur Gerüchte“ +++

Das Geld verbirgt sich an den möglichsten und unmöglichsten Stellen. Das bedeutet: Um an die Kohle zu kommen, müssen die Kandidaten Tapeten abreißen, Rohre abschrauben, Möbel auseinanderbauen, Wände einreißen oder andere Dinge zerstören. Dafür haben sie nur 30 Minuten Zeit. Oliver Pocher stellt die spannende Frage „Wie weit gehen die Familien, um die Summe von 100.000 Euro in ihren eigenen Wänden zu finden?“

RTL 2 lässt Katze aus dem Sack: Bald geht es los!

Versteckt wird die Beute von einem versierten dreiköpfigen Experten-Team. „Die Polizeihauptkommissarin“ Kathrin Schall kennt die Stellen, an denen Übeltäter Geld verschwinden lassen. „Der Tüftler“ Sönke Andersen hat kreative Einfälle für verrückte Verstecke. „Der Installateurmeister“ Kristijan Cacic besitzt das Werkzeug und das Geschick, die Ideen gekonnt umzusetzen.

Das könnte recht unterhaltsam werden. Am Donnerstag (8. Februar 2024) hat RTL Zwei bekannt gegeben, wann die brandneue Gameshow mit Oliver Pocher zu sehen sein wird: Der Startschuss fällt am 29. Februar um 21:15 Uhr. Dann geht „Ein Haus voller Geld – Such dich reich“ auf Sendung und wird auch in der Mediathek auf RTL+ abrufbar sein.