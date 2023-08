Oliver Pocher mit trauriger Nachricht: „Sie wird nie wieder zurückkommen“

Er ist für sein loses Mundwerk und seinen scharfen Sinn für Humor bekannt: Oliver Pocher. Mit seinen provokanten Witzen machte der Komiker sich über die Jahre nicht nur Freunde, seinem Erfolg schadete seine ehrliche Art jedoch nicht. Privat hat der 45-Jährige sein Glück ebenfalls gefunden, im Jahr 2019 heiratete er Ehefrau Amira Pocher, mit der er mittlerweile drei Kinder hat.

Pocher scheint durch und durch ein Familienmensch zu sein. Im Jahr 2020 erschienen die ersten Folgen einer Doku-Reihe, die er gemeinsam mit seinem Vater Gerhard Pocher drehte. Das Vater-Sohn-Duo reiste in der RTL-Sendung „Pocher und Papa auf Reisen“ gemeinsam um die Welt, in den ersten Folgen besuchten sie unter anderem Großbritannien, Portugal und die USA. Jetzt meldete sich der Komiker mit einer traurigen Nachricht bei seinen Fans.

Oliver Pocher ungewohnt emotional

Der Komiker widmet seinem Vater zum Geburtstag einen berührenden Beitrag auf seinem Instagram-Profil. Er teilt mit, dass sein Vater in den letzten Wochen einen schweren Schlaganfall erlitt, der dank schneller medizinischer Hilfe zwar mittlerweile überstanden ist, Vater Gerhard jedoch weiterhin mit den Folgen zu kämpfen hat. In Folge der Geschehnisse macht Pocher folgende Ankündigung: „Allerdings hat der Schlaganfall solche Folgen, dass es bis auf Weiteres keine weiteren Folgen ‚Papa & Pocher auf Reisen‘ entstehen werden, weil die Reisestrapazen einfach zu groß sind und es für meinen Vater zu anstrengend wäre.“ Als kleinen Trost teilt Pocher süße Fotos von den vergangenen Reisen.

Pocher zeigt sich dankbar für die bisherigen Reisen, die er mit Vater Gerhard erleben durfte. Der Fernsehstar nutzt diese Gelegenheit, um seinen Fans einen Ratschlag mit auf den Weg zu geben. Pocher schreibt weiter: „Deswegen kann ich jeden von Euch nur von Herzen mit auf den Weg geben, genießt die Zeit mit Eurer Familie und Euren Eltern.

Sie wird nie wieder zurückkommen und das Schicksal schlägt manchmal schneller zu, als es uns allen lieb ist.“ Eine Erinnerung, die im stressigen Alltag vieler Menschen sicherlich notwendig ist.

Zuspruch von Seiten der Fans

Den Fans von Oliver Pocher scheint der ungewohnt emotionale Beitrag des Komikers zu Herzen gegangen sein. Ein treuer Fan kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Seltene Worte voller Gefühl von dir, nur das Beste für deinen Papa.“ Ein weiterer Follower schreibt gerührt: „Das geht sehr ans Herz – so wahre Worte. Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag und weiterhin gute Besserung an deinen – wie ich finde – ganz bezaubernden Papa.“ Mit so viel Zuspruch hätte Pocher bestimmt nicht gerechnet.

Auch wenn die Doku-Soap des Vater-Sohn-Duos hiermit beendet ist, bleiben Pocher und Vater Gerhard sicherlich eine Vielzahl an gemeinsamen Momenten zu zweit. Wir wünschen alles Gute.