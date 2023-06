Es war DIE Nachricht des vergangenen Montags: Das Wendler-Baby ist da. Wie der Schlagerstar bekannt gab, sind er und seine Partnerin Laura Müller Eltern eines gesunden Jungen geworden. Der Name des Kleinen: Rome Aston.

Viel war nun erwartet worden. Besonders nach der Ankündigung des Popschlager-Königs, eine Doku rund um die Geburt des kleinen Thronfolgers drehen zu wollen (wir erinnern uns, das Vorhaben scheiterte krachend), wurde im Netz schon gewettet, wann und wo die ersten Bilder von Michael Wendlers Sohn auftauchen.

Michael Wendler und Laura Müller mit überraschender Bitte

Nun ist klar: Bilder von Rome Aston wird es erst einmal nicht geben. So verkündet Laura Müller via Instagram: „Um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns dazu entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir bitten, unseren Wunsch auf Privatsphäre zu respektieren.“

Eine durchaus überraschende Bitte, schließlich sollte die Doku bei RTL ZWEI sogar die Geburt des Kleinen als Höhepunkt haben. Warum Michael Wendler und Laura Müller für sich diese Entscheidung getroffen haben, ist unklar. Logisch ist sie allemal. Schließlich ist es Lauras erstes Kind. Eine Erfahrung, die sie mit ihrem Mann, aber nicht ganz Deutschland teilen möchte.

Ein Schritt zurück in die Normalität?

Und vielleicht ist es auch für Michael Wendler ein Schritt in die richtige Richtung. Nach seinen schlimmen Aussagen in den Corona-Jahren könnte ihn die Zeit mit seinem Sohn wieder erden. Zudem sollen im kommenden Jahr Konzerte und ein neues Album anstehen (Alle Informationen dazu bekommst du in diesem Artikel). Zurück zu den Wurzeln also. Es sei Laura und Rome Aston gegönnt.

