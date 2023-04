Michael Wendler verkündet neues Album und neue Tour

Man hatte es nach dem jüngsten Facebook-Comeback schon ahnen können, doch jetzt ist es offiziell. Michael Wendler will wieder Konzerte geben. Das gab der Schlagerstar nun via Twitter bekannt. Und nicht nur das. Auch ein neues Album kündigte der Mann, der in den vergangenen Jahren mehr durch wirre Corona-Aussagen als Musik aufgefallen war, an.

„Liebe Fans und Freunde. Ich werde für Euch im kommenden Jahr wieder Konzerte geben. In wenigen Wochen startet der Ticket-Vorverkauf für meine EGAL-TOUR 2024. Informationen folgen! Natürlich singe ich für Euch meine größten Hits aber auch brandneue Songs aus meinem neuen Album welches gerade produziert wird. Ich hoffe, ihr seid dabei“, heißt es von Michael Wendler.

Michael Wendler kündigt neues Album und neue Tour an

Wo der Wendler auftreten wird, vor allem in welchem Land seine Konzerte stattfinden sollen, verriet der Mann, der derzeit in den USA lebt, bislang nicht. Klar ist jedoch, dass er sein „gesundes Selbstbewusstsein“ nicht verloren hat.

So schreibt der Schlagerstar, der einst mit Songs wie „Sie liebt den DJ“ oder „Egal“ große Erfolge feierte, zum Ende seines Postings: „Nichts kann aufhalten, was kommt… Die Rückkehr des Königs“.

Michael Wendler und die „Rückkehr des Königs“

Zuletzt war Michael Wendler mit eher negativen Schlagzeilen aufgefallen. Da war erst die eigene Realityshow, die nach starkem Protest von RTL Zwei wieder gecancelt wurde, dazu kamen Schwangerschaftsbilder, die er und Laura über die Erotikplattform „Only Fans“ verhökern wollten.

Nun also ein neues Album und eine neue Tour. Man darf also gespannt sein, was sich Michael Wendler da ausgedacht hat. Ein Auftritt auf Mallorca in „Krümels Stadl“ war zuletzt auch aufgrund horrender Gagenforderungen des Sängers gescheitert. Was Krümel selbst zu Wendlers Auftritt in ihrer Bar zu sagen hat, verriet die Mallorca-Sängerin uns im Interview.