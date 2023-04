Michael Wendler: Gericht fällt klares Urteil – jetzt hat er es schwarz auf weiß

Immer wieder Ärger mit Michael Wendler! Wo der Schlagersänger auch auftaucht, scheint er für Probleme zu sorgen. Zuletzt hat es den Sender RTL2 getroffen, über den wegen einer geplanten Doku-Reihe mit dem Musiker ein heftiger Shitstorm hereingebrochen ist (Mehr dazu hier).

Nun hat man auch bei Gericht wieder über Michael Wendler diskutieren müssen. Dieses Mal darf sich der „Sie liebt den DJ“-Sänger allerdings über einen Sieg freuen. Die Berufung seines Kontrahenten ist vom Oberlandesgericht Köln abgelehnt worden.

Michael Wendler zieht ehemaligen Freund vor Gericht

Der Streit zwischen Michael Wendler und seinem ehemaligen Freund Timo Berger reicht zurück bis in den April 2020. Der Inhaber eines Reisebüros hat damals die kirchliche Trauung des Schlagerstars und seiner Freundin Laura Müller organisiert. Geplant war eine Sommerhochzeit in Las Vegas im Wert von knapp 30.000 Euro. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Termin jedoch abgeblasen und der Wendler zahlt keinen Cent mehr für die bereits getätigten Buchungen. Timo Berger bleibt also zunächst auf dem fünfstelligen Schuldenberg sitzen.

Monate später spitzt sich die Lage zu. Der Reiseunternehmer macht sich auf den Weg nach Florida, die Wahlheimat von Michael Wendler. Dort macht er angeblich die neue Adresse des Sängers ausfindig und veröffentlicht sie ohne Erlaubnis im Netz. Ein massiver Eingriff in die Privatsphäre des Schlagerstars. Der Musiker verklagt seinen einstigen Vertrauten.

Michael Wendler siegt vor Gericht – Niederlage für Timo Berger

Nachdem das Landgericht Bonn entschieden hat, dass die Veröffentlichung der Wendler-Adresse seine Persönlichkeitsrechte verletzt, legt Timo Berger Berufung ein. Diese ist nun vom Oberlandesgericht Köln abgeschmettert worden. Gegenüber dem Online-Portal „Promis und mehr“ erklärt der Gerichtssprecher: „Das Gericht war aufgrund der Aktenlage einstimmig davon überzeugt, dass die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat.“

Diese Entscheidung könne auch nicht mehr angefochten werden, heißt es vom Sprecher. Michael Wendler hat nun also endlich Gewissheit und eine Sorge weniger.