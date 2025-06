Elisabeth Lanz muss zittern – gibt es eine weitere Staffel „Tierärztin Dr. Mertens“?

Seit über 15 Jahren begeistert die Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ die Zuschauer mit einer Mischung aus emotionalen Geschichten und tierärztlichen Herausforderungen. Mit Herz und Verstand kümmert sich Hauptfigur Dr. Susanne Mertens, gespielt von Elisabeth Lanz, um Tiere und Menschen im Leipziger Zoo. Fans lieben die herzliche Atmosphäre, die spannenden Fälle und die glaubhaften Charaktere, die die Serie zu einem Dauerbrenner in der deutschen Fernsehwelt gemacht haben. Doch aktuell sorgt die Zukunft der Serie für einige Fragezeichen.

Die neunte Staffel von „Tierärztin Dr. Mertens“ endete am 24. Juni mit einem emotionalen Finale. Die letzte Folge – passend betitelt als „Die Zukunft ist ungeschrieben“ – hat die Fans mit einem großen Cliffhanger zurückgelassen. Susanne, gespielt von Elisabeth Lanz, traf eine wichtige Entscheidung: Sie trennte sich von Mike, um Matteo, ihrem langjährigen Kollegen, näherzukommen. Die letzte Szene zeigt die beiden, wie sie sich in die Augen schauen – dann bricht die Folge ab. Ein offenes Ende, das zahlreiche Möglichkeiten für eine Fortsetzung bietet, doch aktuell bleibt unklar, ob es die Serie überhaupt weitergeben wird.

Fans hoffen auf Elisabeth Lanz in Staffel 10

Die ARD hat bisher keine feste Entscheidung über eine zehnte Staffel getroffen, erklärte allerdings auf Anfrage von „Bunte„: „Ob es eine neue Staffel geben wird, entscheiden die Gremien nach Ablauf der gesamten Staffel.“ Maßgeblich beeinflussen die Einschalt- und Abrufquoten in der ARD-Mediathek, ob die Staffel verlängert wird. Bereits 2021 stand die Serie vor einer ähnlichen Situation. Damals sollte sie mit der siebten Staffel enden, doch die hohe Zuschauerresonanz führte dazu, dass die Serie fortgesetzt wurde. Fans hoffen nun darauf, dass Elisabeth Lanz erneut als Tierärztin Dr. Mertens in die Rolle zurückkehren darf.

Auch die neunte Staffel bot zahlreiche Ansätze für spannende Geschichten. Mit einem Ausbildungsprogramm für junge Tierärzte kamen neue Figuren wie Sina, Lilith und Nick ins Spiel. Diese sorgten mit frischen Ideen und aufregenden Wendungen für neue Dynamik. Susanne Mertens, verkörpert von Elisabeth Lanz, und Matteo Berger, gespielt von Tobias Licht, bilden das Herz des Programms und unterstützen die jungen Tierärzte bei ihrem Einstieg in den Beruf.

Die Serie bleibt auch im Privatleben der Figuren abwechslungsreich. Neben den beruflichen Ereignissen überraschte insbesondere der Praktikant Phil, der mit Connys Mutter eine Wohngemeinschaft gründete. Elisabeth Lanz zeigte in ihrer Rolle einmal mehr ihre Bandbreite, sei es in tierärztlichen Notfällen oder in emotionalen, zwischenmenschlichen Geschichten. Nun bleibt nur zu hoffen, dass wieder einmal die Begeisterung der Fans die Zukunft von „Tierärztin Dr. Mertens“ sichert.

