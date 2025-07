Laura Müller kassiert Shitstorm nach Sex-Beichte – „Schämst du dich nicht?“

Sie kann es einfach nicht lassen. Laura Müller kassiert nun erneut einen Shitstorm, nachdem sie auf Instagram ausgeplaudert hat, wie oft sie und Michael Wendler am Tag Sex haben. Zahlreiche Instagram-Nutzer sind empört über so viel Offenheit und kritisieren das Verhalten der 24-Jährigen scharf.

Laura Müller gibt Einblick in ihr Sexleben

Am Donnerstagabend (10. Juli) veröffentlichte Laura Müller ein neues Video auf ihrem Instagram-Kanal. Dort sieht man die Partnerin von Michael Wendler, wie sie breitbeinig auf einem Stuhl sitzt und in ihr Handy spricht. Was sie dann sagt, sorgt bei vielen Nutzern für Entsetzen.

Die 24-Jährige plaudert nämlich einfach mal aus, wie oft sie in der Woche mit ihrem Partner schläft. „Ich werde ganz oft gefragt, wie oft der Micha und ich in der Woche ‚KnickKnack‘ haben. Ich sag mal so: Die Woche hat 7 Tage, also sind 28 Mal in der Woche perfekt, damit man sich nicht entfremdet“, erzählt Laura Müller offen. Die Reaktionen auf dieses Statement sprechen Bände.

Laura Müller erntet bittere Kritik

Die Kommentare unter dem Instagrambeitrag überschlagen sich innerhalb weniger Stunden. Dabei übt ein Großteil der Nutzer herbe Kritik an dem Video von Laura Müller:

„Wie du da sitzt – schämst du dich eigentlich nicht? Denkst du manchmal auch an deine Kinder?“

„Das ist nicht cool, emanzipiert o.ä. Das ist peinlich und billig.“

„Also dieses Video hättest du dir definitiv sparen können.“

„Wie peinlich ist das denn? So etwas macht man nicht öffentlich.“

„Das sieht aber nicht schön aus, obwohl ich ein Fan von ihr bin und diese alberne Aussage ist auch daneben.“

Laura Müller hat sich nach dem Hochladen des Videos noch nicht zu den kritischen Aussagen gemeldet. Was jedoch ein Zeichen sein dürfte, ist der Fakt, dass die Kommentare eingeschränkt wurden.