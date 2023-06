Große Freude bei Michael Wendler und seiner Partnerin Laura Müller. Ihr erstes gemeinsames Kind erblickte vor einigen Tagen das Licht der Welt. Das gab der Schlagerstar via Telegram bekannt.

„Baby-Alarm bei den Wendlers“, schrieb Michael Wendler auf der Plattform. Und weiter: „Liebe Fans und Freunde, vor einigen Tagen ist unser Sohn Rome Aston gesund und munter in den USA auf die Welt gekommen. Laura geht es sehr gut und wir sind überglückliche Eltern.“

Michael Wendler und Laura Müller sind Eltern geworden

Wann genau der Mini-Wendler geboren wurde, verriet der Schlagerstar jedoch nicht. Überraschend wie die plötzliche Ankündigung ist auch der Name Rome Aston. Ob sich Michael Wendler hier bei Fußballstar Mario Götze inspirieren ließ. Schließ gaben der ehemalige BVB-Kicker und seine Partnerin Ann-Kathrin Götze ihrem Erstgeborenen ebenfalls den Vornamen Rome.

Ebenfalls ungewöhnlich ist der Zweitname Aston. Dieser kann „von der östlichen Stadt“ oder „Edelstein“ bedeuten. Die erste Assoziation dürfte bei vielen aber die Luxus-Automarke Aston Martin sein.

Michael Wendler dürfte in den kommenden Wochen und Monaten also einiges zu tun bekommen. Schließlich will der Schlagerstar neben Schlafliedern für seinen kleinen Sohn, auch seinen Fans wieder das ein oder andere Ständchen trällern.

Michael Wendler geht 2024 wieder auf Tour

Via Twitter hatte der Sänger angekündigt, dass im kommenden Jahr nicht nur ein neues Album in den Startlöchern stehen, sondern auch eine neue Tour starten soll. Anfang Juni teilte Wendler dazu noch ein Bild, das ihn mit seinem Lieblingsarrangeur Jack Price in den USA zeigte. Das Album dürfte also nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Und auch die letzten Vorbereitungen für seine Konzerttour 2024 seien abgeschlossen, so der Wendler.

„Ticketstart ist noch vor Weihnachten 2023“, verriet der damals noch nicht frisch gebackene Papa via Twitter. Na, dann kann man ja gespannt sein, ob Laura und Rome Aston mit auf große Tour kommen, oder der Wendler alleine auf den Bühnen stehen wird. Eine Doku zur Schwangerschaft wurde von RTL Zwei kurzfristig abgesagt. Was war geschehen?