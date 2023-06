Michael Wendler: RTL Zwei über Doku – DAS soll die Öffentlichkeit nicht erfahren

Es war einer DER Aufreger der ersten Jahreshälfte. Mitte März sorgte der Münchner TV-Sender RTL Zwei für einen Skandal sondergleichen. Nach monatelanger Fernsehabstinenz sollte Michael Wendler ausgerechnet bei RTL Zwei sein Comeback feiern.

Zusammen mit Laura Müller sollte die Schwangerschaft des Paares bis ins kleinste Detail gezeigt werden. Doch schnell regte sich Widerstand. In den sozialen Medien wurde der Plan verteufelt, sogar Stars wie Carmen und Robert Geiss wendeten sich an den Sender, protestierten gegen den Plan, mit Michael Wendler einem Mann eine Bühne zu geben, der mit teils unsäglichen Worten die Coronapolitik der Bundesregierung kritisiert hatte.

RTL-Zwei äußert sich zur Wendler-Doku

Nun sprechen mit Malte Kruber und Konstanze Beyer erstmals zwei RTL-Zwei-Mitarbeiter über den Skandal, der den Sender kurzzeitig erschüttert hatte. So fragte das Branchenmagazin „DWDL“ die beiden, wie dankbar sie seien, dass die Geissens den Sender vor der Dokusoap mit Michael Wendler bewahrten.

Wirklich klar reagierten Kruber und Beyer jedoch gegenüber „DWDL“ nicht. „Wir schätzen Carmens und Roberts langjähriges Vertrauen in RTL-Zwei und sind ihnen dankbar für den dauerhaften Erfolg“, hieß es von Malte Kruber. Und Konstanze Beyer antwortete: „Robert Geiss hat ja in diesem Zusammenhang geäußert, dass es ihnen nicht darum ging, RTL-Zwei zu verlassen. Die Geissens wissen also, was sie an uns haben und wir wissen, was wir an den Geissens haben.“

Und auch zu der kritischen Analyse, die RTL-Zwei-Geschäftsführer Andreas Bartl ankündigte, herrschte bei den RTL-Zwei-Mitarbeitern Stille. „Das Ergebnis ist etwas, das uns intern betrifft. Die Lehren, die wir daraus ziehen, sind nicht unbedingt für die Öffentlichkeit interessant", wich Konstanze Beyer der Frage aus, was denn das Ergebnis jener kritischen Analyse gewesen sei.