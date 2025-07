RTL reagiert auf Laura Müllers peinliche Pornoshow: „Unangenehm“

Laura Müller (24) sorgt wieder für Gesprächsstoff! Diesmal mit einem Instagram-Post, der sogar RTL auf den Plan ruft.

Michael Wendlers (53) Karriere als Schlagerstar ist längst Geschichte. Skandale und Verschwörungstheorien haben ihn ins Abseits gebracht. Dabei an seiner Seite: Ehefrau Laura Müller. Seit 2020 sind die beiden verheiratet und mittlerweile Eltern von zwei Kindern.

Laura Müller gibt erneut pikante Einblicke

Laura hat neue Einnahmequellen gefunden. Gemeinsam mit Wendler betreibt sie einen OnlyFans-Account. Dort gibt es freizügige Einblicke gegen Bezahlung. Auch auf Instagram zeigt sie viel Haut, UND sorgt für Kopfschütteln.

Am 10. Juli teilt Laura ein Video auf Instagram. Sie sitzt breitbeinig auf einem Stuhl und spricht ins Handy. Und dann fällt der Satz, der für Entsetzen sorgt: „Ich werde oft gefragt, wie oft der Micha und ich ‚KnickKnack‘ haben. Ich sag mal so: Die Woche hat 7 Tage, also sind 28 Mal in der Woche perfekt, damit man sich nicht entfremdet.“

Die Reaktionen sind eindeutig. Viele Nutzer sind schockiert. Kommentare wie „Schämst du dich eigentlich nicht? Denkst du auch an deine Kinder?“ oder „Das sieht aber nicht schön aus, obwohl ich ein Fan von ihr bin und diese alberne Aussage ist auch daneben!“ häufen sich. Selbst RTL+ mischt sich ein: „Das find sogar ich ein bisschen unangenehm.“

Laura Müller bleibt unbeeindruckt. Sie postet einen Screenshot des RTL-Kommentars. Dazu schreibt sie: „Dann passen wir ja gut zusammen“, gefolgt von einem grinsenden Smiley. Was die Beauty damit meint? Mittlerweile sind die Kommentare unter ihrem Beitrag eingeschränkt, doch die Diskussionen um ihre Person dürften weitergehen.