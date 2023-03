Michael Wendler und Laura Müller: Plötzlich herrscht eisiges Schweigen

Ihr Leben scheint ein einziges Auf und Ab. Seit der einst gefeierte Schlagerstar Michael Wendler und die damals noch 18-jährige Laura Müller sich kennen und lieben lernten, findet ihre Beziehung in der Öffentlichkeit statt. Geschenkübergaben wurden via Instagram in die ganze Welt gestreamt, es wurde öffentlich geknutscht und gefummelt. Als Michael Wendler dann 2021 bei „Deutschland sucht den Superstar“ als Juror einstieg, schien das berufliche Glück perfekt.

Doch so schnell der Aufstieg, so rasch auch der Abstieg. Mit unmöglichen Aussagen im Rahmen der Corona-Pandemie machte sich Michael Wendler untragbar. Gemeinsam mit Laura Müller wohnt der heute 50-Jährige nun in den USA. Seine Karriere in Deutschland scheint gegen die Wand gefahren. Dafür läuft es jetzt aber privat besser denn je. Anfang Februar verkündete Laura Müller – natürlich via Instagram – dass sie schwanger sei.

Was machen Michael Wendler und Laura Müller?

Nach Tochter Adeline wäre es das zweite Kind für Michael Wendler, der seine Theorien und Ideen nach seinem Rauswurf bei Instagram via Twitter und Telegram in die Welt posaunte. Doch seit der frohen Babykunde herrscht auch auf diesen Kanälen eisiges Schweigen.

Einzig zum Geburtstag von Tochter Adeline am 26. Februar teilte Michael Wendler noch ein gemeinsames Foto. Schrieb dazu: „Herzlichen Glückwunsch, mein Engel zum Geburtstag.“

Nach der Babybombe herrscht eisiges Schweigen

Fotos von sich und Laura, vielleicht sogar mit Babybauch sind dagegen nicht zu sehen. Das letzte Posting auf seinem Telegramkanal ist dagegen noch länger her. Am 6. Februar teilte Wendler dort ein Foto mit Laura Müller, in dem das Paar die Schwangerschaft bekannt gab.

Ähnlich sieht es auch auf Laura Müllers Instagramprofil aus. Auch sie teilte zuletzt am sechsten Februar 2023 ein Bild mit ihren Fans. Es ist dasselbe, das auch ihr Gatte teilte. Die Bekanntmachung ihrer Schwangerschaft. Dazu schrieb sie: „Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs.“ Warum sich die beiden komplett zurückgezogen haben? Unklar!