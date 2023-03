DSDS-Zuschauer fordern Show-Boykott! ER ist der Grund

Die Vergangenheit von DSDS sah nicht immer rosig aus. Fragwürdige Kandidaten und ebenso fragwürdige Kommentare vom Jury-Pult sorgten schon des Öfteren für Schlagzeilen. Auch die Staffel von 2023 bekam bereits ihr Fett weg.

Im Auge des Shitstorms stand dabei wieder einmal Pop-Titan Dieter Bohlen. Seine Äußerungen gegenüber DSDS-Kandidatin Jill Lange brachten RTL im Nachgang dazu, bei einer Folge nochmal die Schere anzusetzen. Doch damit nicht genug, denn was harmlos anfing, schaukelte sich zu einem handfesten Streit zwischen den Jury-Kollegen Dieter Bohlen und Katja Krasavice hoch (Hier mehr dazu).

Es gäbe also einige Gründe, um die Show nicht mehr zu gucken. Dass jetzt aber ausgerechnet ein Kandidat die DSDS-Zuschauer zum Handeln bringen soll, ist neu.

Gestern noch beim „Supertalent“, heute schon DSDS-Gewinner – eben diesen Weg hätte Andrea Renzullo gehen können. Doch die Jury machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Denn statt in der Folge von Samstag (11. März) im TV zu sehen zu sein, kann Renzullo nur auf die Unterstützung seiner Fans hoffen, um auch ohne DSDS-Sieg erfolgreich zu werden.

Dabei kam der Italiener schon 2014 mit seiner Stimme beim Publikum gut an und schaffte es immerhin auf Platz 4. Bei DSDS verzauberte er jetzt wieder das Pulikum, für Dieter, Katja und Co. reichte er allerdings nicht. Unfair, finden die Fans des Sängers und rufen jetzt zum Show-Boykott auf.

DSDS: Andrea Renzullo von Fans schmerzlich vermisst

Auf dem Instagramkanal der Show gibt’s wie immer erste Einblicke der neuen Folge vorab zu sehen. Vorfreude bei den Zuschauern sieht allerdings anders aus. Unter den Beiträgen häufen sich die Kommentare zu Renzullos Rausschmiss.

„Holt Andrea zurück, um zumindest noch eure Liveshows zu retten“

„Das wird so lustig spätestens am Sonntag zu lesen, wie niedrig die Einschaltquoten waren. Holt Andrea Renzullo zurück, dann haben wir einen Sinn es zu schauen“

„Ich werde heute kein DSDS schauen ohne ihn“

„Ohne Andrea schau‘ ich nicht mehr“

Immer wieder taucht auch der Hashtag „DSDS boykottieren“ auf. Und Andrea? Der veröffentlicht am Tag der Ausstrahlung ein Foto von der RTL-Produktion und schreibt dazu: „Die Vergangenheit ist in deinem Kopf, die Zukunft in deinen Händen.“ Klingt ganz danach, als hätte er mit dem Kapitel bereits abgeschlossen.