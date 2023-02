Michael Wendler: Nach Baby-Enthüllung – Sänger muss Polizei einschalten

Es war eine große Bombe, die Michael Wendler und seine Frau Laura Müller vor gut zwei Wochen platzen ließen. Das Paar erwartet das erste gemeinsame Baby. Lange wurde bereits spekuliert, wann die 22-Jährige schwanger wird, nachdem die Hochzeit bereits am 19. Juni 2020 war. Jetzt ist es also soweit.

Mit den Baby-News ist nun auch das Interesse an Michael Wendler und der werdenden Mutter wieder gestiegen. So sehr, dass sogar die Polizei eingeschaltet werden musste.

Michael Wendler: Erst Baby-Enthüllung, dann Polizei-Ruf

Die Schwanger-Nachricht verkündeten der „Sie liebt den DJ“-Sänger und das Playboy-Covergirl über Instagram mit den Worten: „Liebe geht durch den Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs.“ Dazu posteten die beiden ein Bild von sich mit Babyschuhen in der Hand.

Das Geschlecht wollen die Bald-Eltern noch nicht verraten, sie selbst wissen aber schon, ob es ein Junge oder Mädchen wird. „Wir haben das Geschlecht unseres Babys noch nicht bekannt gemacht und nur wir werden es zur gegebenen Zeit verkünden. Alles andere ist Spekulation“, verrät Michael Wendler gegenüber „T-Online“.

Trotz der tollen Neuigkeiten klagt der 50-Jährige, der mit Laura zusammen in Florida lebt, aber auch über sein Leid. Er und seine Frau seien zum wiederholten Male von Paparazzi verfolgt worden. „Die letzte Verfolgungsjagd durch Cape Coral endete heikel. Ich konnte eine Polizeistreife bitten, den Paparazzi zu verfolgen, was der Beamte sofort umsetzte“, so der Party-Sänger weiter. Der unbekannte Mann sei daraufhin geflüchtet.

Die Schwangerschaft ist ja wohlweislich noch nicht solange bekannt, mal sehen, ob das nicht erst der Anfang für Michael Wendler und seine schwangere Frau war. Zu wünschen wäre es ihnen natürlich nicht…