Michael Wendler: Nach Doku-Aus mischt sich jetzt Ex-Kollege Mickie Krause ein und teilt aus

Am Ballermann war er mal ein beliebter Partysänger, doch diese Zeiten sind längst vorbei. Heute will Michael Wendler hier keiner mehr singen hören. Auch seine TV-Ära ist mit dem vorzeitigen Aus seiner Doku-Soap endgültig für gescheitert erklärt worden.

Nachdem Michael Wendler nichts als verbrannte Erde hinter sich gelassen hatte, wollte RTL2 es nochmal mit ihm und Ehefrau Laura Müller versuchen. Das gemeinsame Baby sollte die kruden Äußerungen von Michael Wendler anscheinend vergessen lassen. Doch die Rechnung ging nicht auf. Nach jeder Menge Kritik stampfte der Sender das geplante Projekt ein. (Hier mehr dazu) Einen Tag später legt Wendlers ehemaliger Ballermann-Kollege Mickie Krause nochmal nach.

Michael Wendler von Familie Geiss scharf kritisiert

Die geplante Doku-Soap verärgerte nicht nur treue RTL2-Zuschauer, sondern auch den Schwestersender RTL und Promis wie Robert und Carmen Geiss. Die RTL2-Stars drohten sogar mit dem Aus ihrer erfolgreichen Sendung und sollen neben einem offiziellen Statement auf Instagram auch einige Telefonate mit den Verantwortlichen hinter den Kulissen geführt haben.

Wie „Bild“ später berichtet, hätten die Geissens Michael Wendler gestürzt. Eine Schlagzeile, die Mickie Krause nicht unkommentiert lassen kann. Auf Instagram reagiert er darauf und schreibt: „Wenn ich der Bundespräsident wäre, ich würde den Geissens das Bundesverdienstkreuz verleihen.“ Damit dürfte klar sein, was der Partysänger von seinem ehemaligen Kollegen hält.

Michael Wendler – Seitenhieb von Mickie Krause sitzt

In aller Deutlichkeit schiebt er dann aber nochmal hinterher: „Michael Wendler hat keine zweite Chance verdient. So viel verbrannte Erde kann man nicht hinterlassen.“ Mit seiner Meinung kommt Mickie Krause bei seinen Fans gut an.

Dass Mickie Krause mit Familie Geiss so sympathisieren würde, hätte bislang vermutlich auch keiner für möglich gehalten. In der Tat dürfte der Einfluss der RTL2-Stars nicht unerheblich gewesen sein. Immerhin ist die Familie seit 2011 fester Bestandteil im Programmplan des Senders und trotz regelmäßiger Kritik an ihrem luxuriösen Lebensstil erfreut sich die Familie einer großen Fangemeinde, die nach immer wieder neuen Folgen lechzt.