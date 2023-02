Mickie Krause: Schmerzhafter Abschied – „Schweren Herzens“

Sein Auto abzugeben, das ist fast so, als würde man einem guten Freund Adieu sagen müssen. Schließlich ist ein Auto mehr als nur ein paar Hundert Kilo Stahl. Ein Auto ist Freiheit, Lebensgefühl, eine Form von Individualität. Das scheint auch bei Mallorca-Star Mickie Krause nicht anders zu sein.

Auf Instagram nimmt er nun Abschied von seinem grauen Opel Zafira, oder wie er ihn nennt: Porsche Zafira. „Schweren Herzens muss ich mich von meinem Porsche Zafira trennen! Er hat mich 20 Jahre auf Mallorca begleitet, wenn er sprechen könnte, dann hätte er viel zu erzählen“, schreibt Mickie Krause.

Mickie Krause nimmt Abschied von seinem Van

Doch in die Schrottpresse soll der Van auch nicht. Mickie Krause möchte noch ein paar Scheinchen dafür haben. „Er hat keinen TÜV und schafft es aktuell nicht über 3000 Umdrehungen, also das perfekte Anfängerauto! 100.000 gelaufen, sieben Sitze. Perfekt für die Fahrt an die Playa (es passen aber bis zu zwölf Personen in die Karre)! Der Wagen läuft einwandfrei, aber nur bis 3.000 Umdrehungen! Was ist letzte Preis? 600 Euro. Abholung am Megapark!“

Besonderes Bonbon für den Käufer oder die Käuferin: Mickie Krause für das Auto selbst an seinen neuen Besitzer übergeben. „Das Auto hat hundert Jahre Garantie im Senegal, aber nicht bei mir, also gekauft, wie gesehen. Kauf gerne über Paypal. Bei Interesse bitte melden! Der Wagen wird von mir persönlich übergeben“, schreibt der Malle-Star.

Klar, dass die Fans da direkt steil gehen. „Übergabe durch dich – da kannst du doch noch eine Null dran hängen. Denk an den Papst-Golf“, schreibt ein Fan und verweist dabei auf den VW Golf, der einst Joseph Kardinal Ratzinger gehörte. Für 189.000 Euro erhielt im Jahre 2005 ein Käufer den Zuschlag bei Ebay. Und ein anderer Fan schreibt: „Kauf mit dir persönlich? Brauche kein Auto, aber dafür würde ich ihn nehmen.“ Es scheint also so, als dürfte es kein Problem werden, den Wagen loszuwerden.

Interesse hat übrigens auch RTL2-Autoexperte Det Müller. Der „Grip“-Experte für Young- und Oldtimer schreibt unter dem Posting: „Da müssen wir was machen.“ Vielleicht schafft es Krauses Karre also sogar noch zu RTL2.