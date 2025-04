Nach Mia Julia und Ikke Hüftgold – das Mallorca-Karussell dreht sich weiter

Schlagartig ist es mit der Ruhe auf der Party-Insel Mallorca vorbei. Mit einer Meldung war dann auch spätestens der letzte Malle-Anhänger aus dem Winterschlaf erwacht. Mia Julia Brückner, Königin des Ballermann wechselt nach zwölf Jahren Bierkönig ausgerechnet zum Hauptkonkurrenten Megapark, knapp 250 Meter entfernt von der alten Wirkungsstätte Schinkenstraße. Ein Gerücht wird Wirklichkeit.

Möglich gemacht wurde der Wechsel durch das Ende eines Abkommens zwischen Bierkönig und Megapark. Seit 2007 galt beiderseits die Abmachung: wer jemals im Megapark auftritt, darf niemals im Bierkönig auftreten und umgekehrt (hier mehr dazu). Dieses Lex Ballermann wurde nun einseitig aufgekündigt – per Einschreiben durch den Megapark. Spätestens seitdem ist eine wilde Gerüchteküche entstanden, wer wo diese Saison auf der Partymeile auftritt. DER WESTEN gibt den Überblick.

Mallorca-Beben: Wechsel, Comebacks und Fragezeichen

Anna Maria Zimmermann

Die beste Sängerin des Ballermanns kaufte sich einst eine eigene Monitorbox, weil der Bierkönig dafür kein Geld ausgeben wollte. Die schleppte sie sogar eigenhändig auf die Bühne. Als der Bierkönig im letzten Jahr ihre Auftritte auf den späten Abend legen wollte, sagte die zweifache Mutter ab und legte ein Jahr Pause ein. Womöglich um sich auf ihren Wechsel in den Megapark vorzubereiten. Dort soll sie bereits mittags auf der Bühne stehen.

Carina Crone

Für die gelernte Steuerfach Gehilfin geht ein Traum in Erfüllung. Für sie geht es zurück zu die Trinker Wurzeln. Am Tresen des Bierkönigs entschloss sie sich vor 10 Jahren Sängerin zu werden. Landete aber zuerst im Megapark, schließlich im Oberbayern. Jetzt also wird die Münsterländerin endlich neben ihrem Lebensgefährten Tim Toupet auftreten. Im Bierkönig.

Ikke Hüftgold

Der umstrittene Musiker flog 2017 aus dem Bierkönig nachdem er öffentlichkeitswirksam über die Strenge schlug. 2022 gab es ein Kurzcomeback in der „MK Arena“. Auch da war die Trennung nicht allzu harmonisch. Von dort aus geht es kurze Zeit später weiter ins Oberbayern, wo er sich mit den Bossen an der Causa Melanie Müller entzweit. Jetzt also next exit Bierkönig reloaded.

Killermichel

Sollte schon 2016 in den Bierkönig kommen, aber das verhinderte er selbst. Durch eine von ihm und Ikke Hüftgold initiierte Bierpyramide, die am Ballermann in eine Bierschlacht ausartete. Wurde die letzten Jahre in der MK Arena und im Müchner Kindl geparkt. Jetzt also der Auftritt auf der großen Bühne.

Vom Bierkönig in den Megapark

Oli P.

Oliver Petszokat wurde bekannt in den 1990ern durch seine Rolle in GZSZ. Ein Star wurde er aber dann durch seine beiden Nummer 1 Hits „Flugzeuge im Bauch“und „So bist du“. 15 Jahre stand er seitdem auf der Bühne des Bierkönigs. Bis jetzt. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen machte ihm der Megapark ein Angebot, dass er nicht ablehnen konnte.

Rumbombe

Wie der Name so der Mann. Hauptsächlich explosiv und keinem Streit aus dem Weg gehend. Eckte ordentlich im Bierkönig an seit seinem Karrierestart 2023. Wechselt jetzt in dem Megapark und wird hauptsächlich 12 und 17 Uhr Gesangstermine bestreiten.

Stefan Stürmer

Rekordhalter im Ballermann-Tingeltangel. Trat erst im Megapark auf, zerstritt sich mit den Bossen. Dann ging es in die nach ihm kurzzeitig benannte „Stürmer Arena“. Zerstritt sich mit der Chefin. Zuletzt im Oberbayern. Da war bis jetzt soweit alles harmonisch. Zumindest bis zum Bekanntwerden, dass er in dieser Saison in den Bierkönig wechseln könnte.

ER kehrt an die Playa zurück

„Wir feiern legendaär“ war der Ballermann Hit 2018 von DJ Matze. Mit Corona verschwand er von der Insel und wird wohl sein Comeback im Bierkönig geben. Finch war 2023 der erfolgreichste Künstler im Megepark. Touristen zahlen Höchstpreise, um bei ihm in der ersten Reihe zu stehen. Machte 2024 sein eigenes – Mallorcafernes Ding – um jetzt zurückzukehren. Bestbezahlter Künstler der Playa de Palma.

Ansonsten bleibt bis auf Widerruf alles beim Alten. Dem Bierkönig treu bleiben unter anderem Julian Sommer, Frenzy Blitz, Tim Toupet, Peter Wackel, Nancy Franck, Carolina, der / die Zipfelbube(n), Sabbotage, Rick Arena, Malle Anja und Tobee.

Einem weiteren Ruf des Megaparks gefolgt sind unter anderem Micky Krause, Knossi, die Atzen, Lorenz Büffel, Isi Glück, Marc Eggers, Maxwell Samu sowie Lukas Cordalis. Angekündigt sind zudem anlässlich des 25. Megapark Jubiläums Überraschungs-Highlights.



Dem Oberbayern gehen die Künstler aus. Die meisten wollen raus aus dem hart in die Jahre gekommenen Kellerloch. Es verbleiben die Ewige Melanie Müller, Schäfer Heinrich, die Malle Buddies, schließlich die DJ´s Düse und Robin. In der MK Arena Business as usual. Man gibt sich bescheiden. Hier werden in dieser Saison unter anderen Yvonne Woelke, Peter Klein, DJ Marcus Aurelius, die Koma Oma sowie dutzende aufstrebende Ballermann Stars erwartet.