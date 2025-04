Mallorca-Beben Teil 2: Jetzt ist Ikke Hüftgold dran

Es sind die großen Tage des Wandels am Ballermann. Am Mittwoch kündigte Mia Julia an, in diesem Sommer nicht mehr im Bierkönig, sondern im Megapark auftreten zu wollen. Kurz darauf macht auch Ex-„GZSZ“-Star Oli P. publik, dass er fortan im Partytempel an der Strandpromenade singen werde. Jetzt zieht der „Bierkönig“ nach.

So gab niemand geringeres als Ikke Hüftgold am Donnerstagnachmittag (3. April) bekannt, dass er wieder im „Bierkönig“ singen werde. In einem Video verkleidete sich Hüftgold als Star-Wars-Bösewicht, verkündete: „Das Warten hat ein Ende … Der Imperator kehrt zurück!“

Ikke Hüftgold zurück im „Bierkönig“

Und weiter: „Lange war es still, doch die Macht des Bieres lässt sich nicht unterdrücken! Der Moment ist gekommen – Ikke Hüftgold betritt wieder die Bühne! Bereitet euch vor auf ein Comeback, dass den Bierkönig zum maximalen Beben bringt!“

Schon bald, so Hüftgold, sei es soweit. Die Entscheidung ist durchaus überraschend, hieß es doch vor einigen Jahren noch, die Kultlocation hätte den Partyschlager-Star verbannt. Nun also die Rolle Rückwärts.

Für die Fans jedenfalls dürften diese Tage einem verfrühten Weihnachtsfest gleich kommen. „Endlich wieder Niveau im Bierkönig – Willkommen zurück, Legende!“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Endlich ist der verlorene „Bruder“ Ikke Hüftgold zurück. Möge die Macht des Bembels bei euch sein.“

Und auch im Kollegenkreis herrscht Freude vor. „Na endlich! Absoluter Fiebertraum!!!!“, jubelt beispielsweise „Megapark“-Superstar Isi Glück. Und Julian Benz schreibt: „Hier kommt Ikkeeee.“

Der Partysommer auf Mallorca wirft also seine Schatten voraus. Und eines ist nach all den Wechseln und Überraschungen sicher: Für die Party-Urlauber hätte es gar nicht besser kommen können. Jetzt dürfte es nur schwierig werden, sich für eine Location zu entscheiden. Wobei: Die ganz Trinkfesten schaffen an einem guten Abend sicher auch beide.