Urlaub auf Mallorca hochgefährlich – Monsterwellen nehmen Kurs auf Küste

Wer Urlaub auf Mallorca bucht, hat normalerweise nur eines im Kopf: Sommer, Sonne und Sonnenschein. Doch nicht nur während der Sommermonate ist die Insel im Mittelmeer ein beliebtes Reiseziel. Denn auch in den Wintermonaten von November bis April kommen Wanderer, Radfahrer oder Golfer hier auf ihre Kosten und genießen die noch nicht zu hohen Temperaturen.

Dass das Wetter während der kälteren Jahreszeit nicht immer mitspielt, kann schon mal passieren. DAMIT hat nun allerdings wohl kein Urlauber gerechnet: Monsterwellen nehmen Kurs auf die Küste Mallorcas. Der spanische Wetterdienst spricht eine Warnung aus.

Urlaub auf Mallorca: Monsterwellen an der Küste

Über der Küste der Baleareninsel sind im Moment dunkle Sturmwolken zu sehen, die vielen Urlaubern einen Strich durch die Rechnung machen werden. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt, dass die Sturmböen sowohl auf Mallorca als auch auf Menorca noch bis Sonntagabend (30. März) andauern können, wie die „Bild“ berichtet. Insbesondere die Küsten im Norden und Nordosten seien betroffen.

Die Sturmböen erreichen in den Höhenlagen eine Geschwindigkeit von bis zu 110 Kilometer pro Stunde und am Flachland sowie an den Küsten bis zu 90 Kilometer pro Stunde. Wer also plant, seinen Mallorca-Urlaub im Meer zu verbringen, sollte das erstmal tunlichst lassen: Bis zu 13 Meter hohe Wellen nehmen Kurs auf die Küste! Meteorologen erwarten, dass die Sturmwellen mindestens 4 bis 7 Meter hoch werden.

Zweithöchste Warnstufe Orange ausgerufen

Bis einschließlich Sonntag gilt daher für die Nordost-Küste Mallorcas und Menorcas die zweithöchste Warnstufe Orange. Urlauber sowie Anwohner sollten sich von den betroffenen Küsten oder zumindest vom Wasser fernhalten, um nicht zu Schaden zu kommen.

Ab Montag sollen schon wieder hellere Wolken über den Inseln im Mittelmeer aufziehen. Bei 17 Grad Celsius können Reisende wieder ihren Urlaub genießen und den ein oder anderen Spaziergang zum Strand wagen. Doch bis dahin solltest du einen großen Bogen um die betroffenen Küsten machen.