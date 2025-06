Urlaub: Gäste checken ins Hotel ein – sie haben nur eine Frage

Wenn man ins Hotel eincheckt, dann hat man eigentlichen den größten Stress der Anreise hinter sich. Man erhält seine Zimmerschlüssel, die Koffer sind abgestellt, jetzt kann der Urlaub richtig losgehen. Doch nach dem Einchecken plagt viele Gäste oft noch eine einzige Frage: Wie viel Trinkgeld sollte man eigentlich dem Personal geben?

Für diese Frage gibt es oft keine genaue Antwort, insbesondere weil die Höhe des Trinkgelds in verschiedenen Ländern variiert. In vielen asiatischen Ländern, wie Südkorea, gibt es zum Beispiel überhaupt keine Trinkgeldtradition. Wer Urlaub in Japan macht, sollte dies dringend vermeiden, denn dort wird das Geben von Trinkgeld sogar als regelrechte Beleidigung wahrgenommen.

Gast entscheidet über die Höhe des Trinkgeldes

Anders ist es jedoch im Urlaub in Europa, denn hier gehört das Geben von Trinkgeld zum guten Ton, auch wenn es natürlich keine Pflicht ist. Die Höhe und der richtige Zeitpunkt, dem Personal Trinkgeld zu geben, hängt jedoch ganz persönlich von den Gästen ab. Auf eine Anfrage von „reisereporter“ erklärt der Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e. V. (Dehoga): „Über die Höhe und den Zeitpunkt, ein Trinkgeld zu geben, entscheidet der Gast. Da gibt es keine pauschalen Empfehlungen.“

+++ Urlaub am Mittelmeer: Gefahr lauert im Wasser! Erste Touris fliehen +++

Üblicherweise hinterlässt man dem Reinigungspersonal jedoch pro Übernachtung zwei Euro als Trinkgeld zurück. Alternativ kann man die Höhe des Trinkgelds auch nach der Höhe der Übernachtungskosten abhängig machen und dem Personal fünf bis zehn Prozent dieser Kosten im Hotelzimmer hinterlegen.

Auch im Urlaub im europäischen Ausland, sei es in Spanien, Frankreich, Griechenland oder Italien, lassen die meisten Gäste in der Regel ein Trinkgeld von zwei Euro zurück. Aber wie viel Geld sollte man dem Personal hinterlassen, wenn es in dem Urlaubs-Land eine andere Währung gibt?

+++ Urlaub an der Nordsee: Gäste rechnen knallhart ab – dieses Kult-Lokal ist ein „Trauerspiel“ +++

Urlaub in der Türkei: Zwei bis fünf Lira sind üblich

Der „reisereporter“ rät Urlaubern in Ägypten, dem Personal 10 ägyptische Pfund zu geben. Wer Urlaub in England machte, sollte ein Pfund parat haben und in den USA ein Betrag zwischen zwei und fünf US-Dollar pro Tag. In der Türkei sind täglich zwei bis fünf türkische Lira die Norm und in Thailand ein 20 Baht Schein.

Auch schadet es nie, den Mitarbeitern bei besonderen Leistungen zusätzlich noch etwas Trinkgeld zu überreichen. Sei es im Parkservice, beim Gepäcktragen oder auch an der Rezeption, eine kleine Anerkennung ist immer gerne gesehen.