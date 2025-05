Top Sehenswürdigkeiten: Diese 10 Plätze musst du gesehen haben

Du fragst dich, welche Sehenswürdigkeiten der Welt du unbedingt deiner Bucket-Liste hinzufügen musst? Dann bist du hier genau richtig! Weltweit gibt es tausende verschiedene Sehenswürdigkeiten, die das Wahrzeichen der jeweiligen Länder sind. Manche Sehenswürdigkeiten sind sogar so beeindruckend, dass sie eine Reise ans andere Ende der Welt Wert sind. Doch welche sind die Top 10 Sehenswürdigkeiten weltweit?

Wann ist eine Sache erst so richtig berühmt? Wenn die Welt darüber spricht! Auf TikTok gehen täglich tausende Sachen viral – so auch verschiedene Sehenswürdigkeiten. Bei unserem Ranking der beliebtesten Sehenswürdigkeiten orientieren wir uns an den meisten Views auf TikTok, die im Jahr 2021 erfasst wurden. Ob die jeweilige Sehenswürdigkeit es wert ist, einen Urlaub im zugehörigen Land zu machen, bleibt jedem selbst überlassen.

Platz 10: Taj Mahal

Das Taj Mahal gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Foto: IMAGO/Panthermedia

Das Taj Mahal ist aus mehreren Gründen eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Angefangen damit, dass das Taj Mahal zu den sieben Weltwundern gehört. Seit 1648 steht die Grabmoschee in Agra, im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Rund 20.000 Menschen arbeiteten am Bau des Taj Mahals. Die beeindruckende Architektur mit persischen und indischen Elementen macht das Taj Mahal zur beliebtesten Sehenswürdigkeit in ganz Indien und ist das Wahrzeichen des Landes.

Das Taj Mahal gehört zu den imposantesten Bauwerken der gesamten Geschichte. Es ist 58 Meter hoch und steht auf einer 100 x 100 Meter großen Marmorplattform, in seiner Fassade finden sich zahlreiche Edelsteine. Täglich zieht diese top Sehenswürdigkeit sehr viele Menschen an, weswegen du am besten frühmorgens bei Sonnenaufgang mit der Besichtigung beginnen solltest. Hier ist nicht nur der Menschenandrang am geringsten, sondern eignen sich Sonnenaufgang und die geringe Luftfeuchtigkeit auch perfekt für einen Spaziergang über das Gelände. Auf TikTok hat das Taj Mahal 348,1 Millionen Views.

Platz 9: Niagarafälle

Die Niagarafälle zählen zu den Top 10 Sehenswürdigkeiten. Foto: IMAGO/SuperStock

Die Niagarafälle befinden sich Mitten auf der Grenze zwischen Kanada und New York. Obwohl sie also zur Hälfte nach New York gehören, gelten die Niagarafälle als Wahrzeichen von Kanada. Jährlich besuchen ca. 18 Millionen Menschen diese Attraktion, sodass die Niagarafälle bei TikTok auf 384,7 Millionen Views kommen. Denn die Niagarafälle sind nicht einfach irgendwelche Wasserfälle, die mit tropischen Wassermassen vergleichbar sind. Bei den Niagarafällen stürzt das Wasser ca. 60 Meter in die Tiefe – und das gleich dreimal.

Die Niagarafälle setzen sich aus insgesamt drei Wasserfällen zusammen: den American Falls, den Bridal Veil Falls und den Horseshoe Falls, die sich auf kanadischem Boden befinden. Um die Niagarafälle aus nächster Nähe zu sehen, kannst du eine Bootsfahrt über den See machen oder im angrenzenden Naturpark über die Wanderwege auf einen Spaziergang gehen, wo es zahlreiche Aussichtsplattformen gibt.

Platz 8: Global Village

Was macht das Global Village in Dubai so besonders? Foto: IMAGO/Depositphotos

Wer nicht jedes Land der Welt bereisen will, um die bekanntesten Sehenswürdigkeiten aus nächster Nähe zu sehen, sollte beim Global Village in Dubai vorbeischauen. Das Global Village vereint sämtliche Sehenswürdigkeiten und Kulturen, die du auf der Welt mal erlebt haben solltest. Das Taj Mahal, die Pyramiden von Ägypten, der Big Ben und der Schiefe Turm von Pisa befinden sich allesamt im Global Village. In verschiedenen Länderzelten und Pavillons kannst du in Dubai gleich eine Weltreise machen.

Das Global Village ist ein Entertainment- und Shoppingpark, in dem du passende Souvenirs und Kulinarik zu jeder Kultur kaufen und probieren kannst. Auch einen Jahrmarkt mit vielen Attraktionen und Fahrgeschäften gibt es im Global Village. Um Zugang zum Global Village zu erhalten, musst du eine Eintrittskarte kaufen, die 5 Euro aufwärts kostet. Auf TikTok hat das Global Village 390 Millionen Views.

Platz 7: Eiffelturm

Der Eiffelturm gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Foto: IMAGO/Kyodo News

Als Wahrzeichen von Paris und Frankreich hat es der Eiffelturm unter die Top 10 Sehenswürdigkeiten mit 413,6 Millionen TikTok-Views auf Platz sieben geschafft. Ein Besuch des Eiffelturms ist bei einem Städtetrip in Paris unverzichtbar. Von der Spitze des Turms kannst du auf der Aussichtsplattform über ganz Paris blicken und so auch die anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt sehen. Auf dem Eiffelturm gibt es drei verschiedene Aussichtsplattformen: Die erste Plattform ist 57 Meter hoch, die zweite 115 Meter und die bei der dritten Plattform erreichst du eine Höhe von 276 Meter.

Auf dem Eiffelturm gibt es noch einige weitere Attraktionen, die einen Besuch Wert sein könnten – etwa das Restaurant mit Michelin Stern. Wegen seiner Beliebtheit kommt der Eiffelturm im Jahr auf sieben Millionen Besucher und ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Ein besonderes Highlight, das du in vielen Ecken von Paris beobachten kannst, ist das Leuchten des Eiffelturms. Ab Sonnenuntergang funkelt der Eiffelturm bis 1 Uhr nachts zu jeder vollen Stunde für fünf Minuten – eine Attraktion, die du auf keinen Fall verpassen solltest.

Platz 6: Universal Studios Hollywood

Was gibt es in den Universal Studios zu entdecken? Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Auch einige Freizeitparks haben es unter die Top 10 Sehenswürdigkeiten der Welt geschafft. Mit 430,3 Millionen TikTok-Views landen die Universal Studios in Hollywood auf Platz sechs der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Im Freizeitpark gibt es eine Menge an spektakulären Achterbahnen und Simulationen, die alle an Film-Themen von Universal angelehnt sind. Wer Attraktionen rund um Harry Potter, Transformers, Jurassic World und Fast and Furious erleben will, ist in den Universal Studios in Hollywood gut aufgehoben. Mit mehreren Millionen Besuchern im Jahr gelten die Universal Studios als einer der beliebtesten Freizeitparks in Nordamerika.

Platz 5: Times Square

Wieso gehört der Times Square zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten? Foto: IMAGO/Panthermedia

New York hat viele spannende Sehenswürdigkeiten zu bieten, von denen eine sehenswerter ist als die andere. Der Times Square gehört zu den Top 10 Sehenswürdigkeiten in New York und ist weltweit sehr beliebt. Auf TikTok kommt der Times Square auf 525,1 Millionen Views, was ihm den fünften Platz im Ranking der weltweit beliebtesten Sehenswürdigkeiten bringt. Der Times Square liegt an der Kreuzung von Broadway und der 7th Avenue. Als einer der Hotspots von New York ist es kein Wunder, dass hier täglich tausende von Menschen einen Spaziergang über die Straße machen.

Der Times Square ist der Mittelpunkt des Broadway Theaterviertels und mit Firmen wie Sony und Vogue das Zentrum der weltweiten Unterhaltungsindustrie. Wofür man den Times Square aber wirklich kennt, sind die vielen beleuchteten Werbeplakate und LED-Bildschirme mit Anzeigen. Landet eine Werbung auf dem Times Square, ist das für viele Firmen schon ein großer Meilenstein. Auf den 100.000 Quadratmetern Fläche stehen außerdem etwaige Restaurants und Cafes neben kleinen Theatern.

Platz 4: Dubai Mall

Was macht das Einkaufszentrum in Dubai so besonders? Foto: IMAGO/imagebroker

Krass, krasser – Dubai. Wenn du denkst, du hast schon alles gesehen, wird dich die Stadt vom Gegenteil überzeugen. In Dubai steht eines der größten Shoppingzentren, die du jemals zu Gesicht bekommen wirst: die Dubai Mall. Zwar ist die Dubai Mall keine klassische Sehenswürdigkeit, doch zieht es jährlich viele Menschen in das Einkaufszentrum. Auf TikTok hat die Dubai Mall 574,8 Millionen Views. Rund 1200 Geschäfte beherbergt die Dubai Mall auf 350.000 Quadratmetern – und damit noch nicht genug.

Neben zahlreichen Luxusgeschäften in weitläufigen, edlen Räumlichkeiten gibt es in der Dubai Mall viele andere Attraktionen – zum Beispiel den hauseigenen Aquarium-Zoo. Der Aquarium-Zoo in Dubai ist elf Meter hoch und mit 10 Millionen Liter Wasser gefüllt. An der Zahl gibt es 33.000 verschiedene Seetiere und Fische im Aquarium der Dubai Mall, darunter Haie und Rochen. In kleineren Becken gibt es Otter, Pinguine und Krokodile. Ein 48 Meter langer Unterwasser-Tunnel führt dich in der Dubai Mall in das Aquarium. Ein weiteres Highlight in der Dubai Mall: das frei stehende Dino-Skelett.

Platz 3: Disneyland Paris

Das Disney Land gehört zu den Top 10 Sehenswürdigkeiten weltweit. Foto: IMAGO/Depositphotos

Der zweite Freizeitpark, der sich auf der Liste der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt befindet, ist das Disneyland Paris. Mit 685,8 Millionen TikTok-Views ist das Disneyland Paris sogar beliebter als der Eiffelturm. Das Disneyland Paris hat ca. 10 Millionen Besucher im Jahr und gehört zu den meistbesuchten Freizeitparks in Europa. Die fünf Themenländer und um Disney machen den Freizeitpark bei Besuchern so bliebt. Der Anblick des Disney Schlosses in echt ist für viele Fans die Attraktion ihres Lebens – da können Achterbahnen und Attraktionen rund um Star Wars, Indiana Jones und Fluch der Karibik nicht mithalten.

Platz 2: Walt Disney World Resort

Das Disney World ist noch beliebter als das Disney Land! Foto: imago images/UPI Photo

Beliebter als das Disneyland ist an Freizeitparks im Ranking der Top 10 Sehenswürdigkeiten nur das Disney World in Orlando. Das liegt, wie der Name schon sagt, an der wahnsinnigen Größe des Freizeitparks. Mit 965,3 Millionen Tiktok-Views landet das Disney World auf Platz 9 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Das Disney World ist der flächenmäßig größte Freizeitpark der Welt. Er teilt sich in vier Themenparks und zwei Wasserparks. Um dir die Größe klarzumachen, musst du dir vorstellen, dass das gesamte Disneyland Florida im Disney World enthalten ist – und nur einen dieser sechs Parks bildet. Von Piraten, Star Wars, Mickey Maus und Indiana Jones kannst du im Disney World nicht genug bekommen. Da reicht ein Tag Urlaub bei weitem nicht, um das gesamte Disney World zu erkunden. Deshalb stehen hier auch über 30 Hotels für dich bereit.

Platz 1: Burj Khalifa

Das Burj Khalifa ist die beliebteste Sehenswürdigkeit der Welt. Foto: IMAGO/Zoonar

Die mit Abstand beliebteste Sehenswürdigkeit der Top 10 ist das Burj Khalifa in Dubai. Über 1,5 Milliarden Views hat das Burj Khalifa auf TikTok. Das Burj Khalifa gilt als Wahrzeichen von Dubai und der gesamten Vereinigten Arabischen Emirate. Anders als beim Taj Mahal geht der Bau dieses Gebäudes nicht auf eine lange Kulturgeschichte zurück. Mit dem Burj Khalifas sollte in Dubai ein architektonisches Statement gesetzt werden. Mit einer Höhe von 829,8 Metern ist das Burj Khalifa das höchste Gebäude der Welt. Es gibt verschiedene Aussichtsplattformen, von denen du einen perfekten Ausblick auf die Fontänen von Dubai hast.

Die exklusivste Aussichtsplattform mit Außenterrasse befindet sich auf 555 Metern Höhe. Damit bist du auf dem Burj Khalifa in doppelter Höhe vom Eiffelturm. Alles, was darüber ist, sind Technikkonstrukte und Schaltkästen. Auch im Burj Khalifa gibt es exklusive Restaurants und Bars, die Mehrheit der Räume sind jedoch von Hotelräumen, Suiten und Bürokomplexen belegt.

Platz Sehenswürdigkeit TikTok-Views 1 Burj Khalifa, Dubai 1.500 Millionen 2 Wald Disney World Resort, Florida 965,3 Millionen 3 Disneyland Paris, Paris 685,8 Millionen 4 Dubai Mall, Dubai 574,8 Millionen 5 Times Square, New York 525,1 Millionen 6 Universal Studios Hollywood, Kalifornien 430,3 Millionen 7 Eiffelturm, Paris 413,6 Millionen 8 Global Village, Dubai 390 Millionen 9 Niagarafälle, Ontario/New York 384,7 Millionen 10 Taj Mahal, Agra 348,1 Millionen Die Top 10 Sehenswürdigkeiten in der Tabelle

Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt kennst du nun.