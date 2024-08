Mallorca-Gerüchteküche brodelt: Wechselt Mia Julia in den Megapark?

Zwölf Jahre lang sang Mia Julia, die als Porno-Darstellerin Mia Magma bekannt wurde, im Bierkönig. Dort hatte sie 2012 ihren ersten Auftritt als Sängerin und wurde dort spätesten 2016 zum Ballermann-Superstar. Doch dieses Jahr soll ihr letztes in dem legendären Partytempel in der Schinkenstraße sein. Ein Wechsel zum Bierkönig-Dauerrivalen stünde kurz bevor, heißt es aus gut informierten Kreisen.

Der Megapark weiß von nix, das Management weiß von nix, die Künstlerin weiß von nix. Niemand will etwas wissen. Dabei brodelt die Gerüchteküche am Ballermann seit Monaten. Gemunkelt wird, dass die Bierkönig-Künstlerin Mia Julia in der kommenden Saison bei der direkten Konkurrenz – dem Megapark – auftreten soll.

Wechselt Mia Julia die Seiten?

Mia Julia gegenüber dieser Redaktion: „Ich habe derzeit noch einen gültigen Vertrag bis zum Ende der Saison im Bierkönig, mehr gibt es nicht zu sagen. Was ich nächstes Jahr auf Mallorca mache, werden mein Management und ich am Ende der Saison entscheiden. Mit den derzeitig gedrosselten Musikanlagen sowie einem radikal abgespeckten Licht- und Bühnensystem fällt es mir schwer meine Show so umzusetzen, wie es meine Fans gewohnt sind. Mal sehen, was die Zukunft bringt.“

Vielleicht bringt die Zukunft ja einen Millionen-Deal, denn der Megapark soll tief in die Tasche gegriffen haben, um die Sängerin für sich zu gewinnen. Aber noch wird dieser Deal von allen Seiten bestritten. Denn es gelten am Ballermann bisher hammerharte Regeln, die sogar von einem Notar beglaubigt werden müssen. Die sogenannte Liste. Ein wahrscheinlich sittenwidriges Regelwerk zwischen Megapark und Bierkönig in dessen Zentrum eine Vereinbarung steht: Wer beim einen singt, darf niemals beim anderen auftreten. Niemals! Doch in diesem Jahr hat der Megapark weder die jährliche Liste eingereicht noch die des Bierkönig abgesegnet. Und das soll einen Grund haben.

Geht es auch ums Geld?

Seit dem Ende der Corona-Maßnahmen ist der Megapark dem Bierkönig in Sachen Reputation, Künstler-Gagen und Umsätze hoffnungslos enteilt. Schätzungen gehen davon aus, dass der Megapark in dieser Saison den doppelten Umsatz macht, wie der Rivale in der Schinkenstraße. Mit anderen Worten, der Bierkönig ist kein Gegner mehr auf Augenhöhe. Während Künstler im Megapark bis zu 25.000 Euro kassieren, liegt das Ende der Fahnenstange im Bierkönig bei schätzungsweise 8.000 Euro. Für eine Mia Julia, deren Gage in Deutschland mittlerweile 31.000 Euro beträgt, ist so ein Bierkönig-Gehalt schon längst nicht mehr motivierend.

Auffällig zudem, dass sie sich in letzter Zeit immer wieder über den Sound im Bierkönig beklagte und ihre Auftritte stark reduzierte. Stand sie vor Corona über 100 Mal in der Saison auf den Ballermann Bühnen, so dürften es in diesem Jahr grade mal maximal 30 Auftritte werden. Mias Management, Ehemann Peter Brückner, betreut neben Mia auch noch Shooting-Star Julian Sommer und Sängerin Frenzy Blitz. Und auch die, so wabert es durch die Gerüchteküche, wollen dem Bierkönig den Rücken kehren.

Vertrag bis 2025

Beide haben aber noch einen Vertrag bis Ende 2025 in der Schinkenstraße. Auch Anna Maria Zimmermann wird mit Abwanderungsgedanken in Verbindung gebracht. Sie tritt in dieser Saison gar nicht mehr im Bierkönig auf, ihr gefielen schlicht die Termine nicht, die ihr der Partytempel anbot. Vielleicht war das aber auch nur vorgeschoben, um ihren Wechsel vorzubereiten.

Damit kein vollständiges Chaos ausbricht beziehungsweise ein lustiges Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel zwischen den beiden Party-Künstlern beginnt, hat der Megapark wohl vorgesorgt. Seinen langedienten Künstlern wie Micky Krause, Isi Glück, Lorenz Büffel oder Almklausi wurden – ungewöhnlicherweise – Drei-Jahres-Verträge angeboten noch bevor die Gerüchteküche anfing zu brodeln. So sollte wohl verhindert werden, dass die Megapark-Stars in den Bierkönig wechseln. Alle sollen unterschrieben haben. Leidtragende der Situation wird, so vermuten Kenner des Ballermanns, Isi Glück sein.

Der Gewinner ist der Gast

Seit ihrem ersten Auftritt am Ballermann 2017 besteht ein ernsthaftes Konkurrenz-Verhältnis zwischen Isi und Mia. Von tiefster Abneigung war da zeitweise die Rede. Zehn Jahre galt Mia als die unangefochtene Königin von Mallorca, kultisch verehrt von ihren Fans. Doch der Abstand zu Isi Glück ist geschrumpft. Im Megapark gilt Glück als eine, die die Bude immer vollmacht und dem Partykomplex sensationelle Umsatzzahlen beschert. Und auch in den Charts ist das Megapark-Gewächs häufiger vertreten als die Bierkönig-Blume. Wird es sich Isi Glück gefallen lassen, dass eine ebenbürtige Sängerin gut und gerne das dreifache an Gage bekommt, wie sie, dem derzeitigen Megapark-Platzhirsch? Und wie wird der Bierkönig darauf reagieren, dass er quasi vom Hauptkonkurrenten gefleddert wird, wie ein toter Ritter nach verlorener Schlacht?

Es heißt, auch im Bierkönig, seien die Gerüchte mittlerweile angekommen. Und dort gibt man sich betont gelassen. In der Schinkenstraße herrscht der Glaube, dass der Bierkönig immer noch der Star ist, die Künstler vernachlässigbares Beiwerk. Die Kult-Kneipe als Dauerbrenner, während der Megapark sich tagtäglich sein Publikum neu erobern muss. Eben mit Künstlern, die die Massen anziehen. Doch sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wird eine neue Ära am Ballermann beginnen. Eine, in der Künstler endlich frei entscheiden können, wo sie auftreten wollen. Andererseits wird die Rivalität zwischen Megapark und Bierkönig nicht gekannte Dimensionen annehmen. Da werden kriegsähnliche Zustände im (Preis-)Kampf um die Touristen prophezeit, durch die letztendlich besonders einer profitieren wird: der Gast.