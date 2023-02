Martin Rütter: Musikstar bittet ihn um Hilfe – „Mussten die Polizei rufen“

Ob auf seiner Tour, in seinen DOGS-Hundeschulen oder in den zahlreichen TV-Shows: Auf allen Kanälen gibt Martin Rütter sein Wissen über die richtige Hundeerziehung weiter. Die Fans schätzen ihn vor allem für seine ehrliche Haut und dafür, dass das Tierwohl für Rütter stets an erster Stelle steht. Zuletzt ist der 52-Jährige dafür sogar vor Gericht gezogen (Mehr dazu hier).

Nach einem Polizeieinsatz bei einem prominenten Sänger wendet sich dieser ebenfalls an Martin Rütter. Der Hundeprofi sei sein letzter Ausweg, erklärt der Musikstar. Ohne ihn wäre er völlig aufgeschmissen.

Michael Patrick Kelly nimmt Straßenhund auf – Martin Rütter muss ihm helfen

Nicht nur die Fans von Martin Rütter setzen großes Vertrauen in ihn, offenbar hat es sich auch schon unter den Promis herumgesprochen, dass der Hundetrainer wahre Wunder wirken lassen kann. In einem Frage-Antwort-Clip bei Instagram berichtet kein Geringerer als Michael Patrick Kelly von seiner Erfahrung mit dem Hundeprofi.

Das ehemalige Mitglied der „Kelly Family“ wird von einem Fan auf seine Hundedame „Jonie“ angesprochen, die Paddy bei einem Urlaub am Indischen Ozean von der Straße gerettet hat. „Ich würde gerne wissen, wie du mit der Hundeerziehung zurechtkommst. Konntest du deine Hündin etwas bändigen?“, will der Nutzer wissen. Tatsächlich soll Jonie den Musiker ganz schön auf Trab halten, da sie auch gerne mal wegläuft. „Wir mussten die Polizei rufen, um die wiederzufinden“, gesteht Michael Patrick Kelly.

Es ist eben noch einmal etwas anderes, ob man einen frischgeborenen Welpen oder einen Straßenhund erziehen muss. Aus lauter Verzweiflung wendet sich Paddy schließlich an Martin Rütter. „Ich nutze selten meinen Promi-Bonus, aber ich hab gesagt: Ich muss den jetzt anrufen“, berichtet der 45-Jährige auch im Interview mit Schauspielerin Elena Uhlig. Kurz nach Jonies Ankunft in Deutschland sollte es für Paddy wieder in den Urlaub gehen, doch ein Hundeheim kommt für die aufgebrachte Hündin nicht in Frage, wie ihm Martin Rütter rät.

„Die ist so lieb, die beißt nicht, aber sie ist wild“, erklärt Michael Patrick Kelly. Mit den Worten „SOS, Martin, hilf mir“ habe er den Hundeprofi alarmiert. Ob die Erziehungstipps von Martin Rütter bereits Früchte getragen haben, verrät er allerdings nicht.