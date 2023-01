Martin Rütter erkennt Promi im Publikum – der weiß nicht, wie ihm geschieht

Martin Rütter hat momentan einen richtigen Lauf: Neben seinem Online-Shop, seinen Hundeschulen und seiner RTL-Show „Die Unvermittelbaren“ geht der Hundeprofi auch noch auf große Tour. Mit seinem Programm „Der will doch nur spielen“ hat er zahlreiche Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Am Samstagabend (28. Januar 2023) steht Krefeld auf dem Spielplan des Hundeprofis. In der Yayla-Arena tritt er vor seine Fans auf und bringt sie dabei nicht nur zum Lachen. Denn Martin Rütter regt sein Publikum auch hin und wieder mit ernsten Themen zum Nachdenken an. Nicht nur seine treuen Anhänger kommen zu seinem Auftritt – auch ein besonderer und prominenter Gast mischt sich unter das Volk.

Martin Rütter in Krefeld: ER war im Publikum dabei

Neben einer großen Fangemeinschaft auf Facebook und Instagram, gibt es auch den ein oder anderen Promi, der den Hundeprofi feiert. Ganz vorne mit dabei ist TV-Bekanntheit Detlef Steves. Kein Wunder also, dass der 54-Jährige aus Moers sich den Auftritt nicht entgehen lässt.

Nach der Show meldet sich Martin Rütter per Video bei seinen Followern. „Ich hatte heute hier in der Halle einen besonderen Gast. Na?“, begrüß er Detlef Steves, der sich im Hintergrund tummelt und in Richtung Kamera kommt. Zu dem Zeitpunkt scheint dieser aber noch keinen blassen Schimmer davon zu haben, was der Hundeprofi ihn im nächsten Moment fragen wird.

Martin Rütter bittet Detlef Steves um Hilfe

Eigentlich nimmt der 52-Jährige Duisburger das Heft gern selbst in die Hand. Doch durch seine Tour ist er so viel unterwegs, dass er sich halt auch nicht um alles kümmern kann. Prompt sucht er sich also Hilfe bei Kumpel Detlef Steves und gibt ihm kurzerhand eine wichtige Aufgabe. Denn im Rahmen eines Adventsgewinnspiel haben zwei Tierheime Ware im Wert von 10.000 Euro gewonnen.

Diese gilt es jetzt nach Troisdorf und Velbert zu den Gewinnern zu bringen. Doch Martin Rütter fehlt einfach die Zeit. Also fragt er kurzerhand bei Detlef um seine Hilfe: „Wie du siehst: Ich muss hier viel arbeiten. Könntest du dir vorstellen, die Waren im Wert von 10.000 Euro persönlich abzugeben und dahin zubringen?“ Dieser antwortet sofort: „Ja. Ich bringe es hin, versprochen! An dich und an deine Zuschauer!“ Als kleines Dankeschön gibt es dann noch ein Luftküsschen vom Hundeprofi.

