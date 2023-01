Martin Rütter spielt Auftritt in NRW: Als er SIE im Publikum entdeckt, handelt er sofort

Dieser Mann hat wirklich einen prall gefüllten Terminkalender. Fast täglich spielt Martin Rütter in einer anderen Stadt. Fast täglich darf der „Hundeprofi“ Hunderten Fans sein Bühnenprogramm vorstellen.

So trat Martin Rütter am Donnerstagabend (26. Januar) im nordrhein-westfälischen Düren auf. Nach der Show meldete sich der Duisburger wie gewohnt bei seinem Instagram-Publikum und verriet, was ihn an diesem Abend besonders berührt hatte. Und das waren dieses Mal nicht etwa die Tränen mancher Zuschauer, sondern ein ganz besonderer Besuch.

Martin Rütter startet spontane Spendensammlung

„Heute ist hier in Düren wirklich etwas ganz Besonderes passiert. Das Tierheim Düren war heute hier“, berichtet der 52-Jährige. Und klar, da musste Martin Rütter sofort handeln. „Irgendwie hat sich so eine Dynamik entwickelt und wir haben über Tierschutz gesprochen und wie wichtig es ist, für den Tierschutzverein nicht nur zu klatschen, sondern auch ein bisschen was zu machen“, berichtet der begeisterte Tierfreund weiter.

Und da kam ihm eine Idee: „Da habe ich gesagt: ‚Passt auf, Leute, ihr könnt in der Pause spenden für das Tierheim Düren und ich werde den Betrag verdoppeln.‘ Und verrückterweise sind bei knapp 2.000 Leuten 3.650 Euro gespendet worden, die ich jetzt verdoppele. Also echt eine mega Aktion in Düren. Danke, danke, danke, danke an alle Zuschauer in Düren.“

Eine wirklich tolle Sache, das fanden auch die Fans. „Es war ein schöner und teilweise auch emotionaler Abend. Ich freue mich für das Tierheim Düren“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Instagram. Und eine andere Zuschauerin ergänzt: „Eine tolle Show, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank! Zwischendurch hat es mich traurig und nachdenklich gemacht (Welpen) und am Ende war es emotional! Alles Gute für dich und bis demnächst in Düren.“ Ja, da dürfte Martin Rütter jetzt wohl noch willkommener sein, als er es eh schon war.