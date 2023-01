Martin Rütter: Fans berichten von Besuch bei seiner Show – „Mich hat der Schluss richtig mitgenommen“

Wenn man zu einer Show von Martin Rütter geht, dann erwartet man nicht unbedingt, mit einer Träne im Auge den Saal wieder zu verlassen. Doch genau so geht es vielen Fans. Nicht etwa, weil sie so traurig sind, dass die Vorstellung bereits vorbei ist. Wobei das bei manchen sicher auch eine Rolle spielt, sondern weil Martin Rütter in seinen Programmen auch unangenehme Themen anspricht.

Zuletzt erst meldete sich Martin Rütter via Instagram aus Saarbrücken. Wieder einmal war ein Auftritt zu Ende gegangen, wieder einmal waren im Laufe des Abends Tränen geflossen. Und das nicht nur bei den Zuschauern.

Martin Rütter wird emotional

„Ein sehr, sehr besonderer Abend“ sei es gewesen, so der Duisburger. Und weiter: „Ich hatte am Ende in den ersten Reihen wahnsinnig viele Menschen, die geweint haben. Deshalb hat es mich auch ein bisschen gebretzelt. Ich weiß, es ist ein schweres Thema – Abschied nehmen – aber ich will auch keinen Bogen drum machen, denn es geht auch darum, Mut zu machen und zu sagen: Ihr braucht keine Angst vor der Zeit zu haben. Ihr werdet spüren, wann der richtige Tag ist und ihr werdet alles machen, was für den Hund richtig ist in der Phase. Also nochmal: Genießt die Zeit mit euren Hunden.“

Es sind Worte, die ans Herz gehen. Auch den Fans. „Wir mussten letztes Jahr von mehreren Fellnasen Abschied nehmen. Jeder Abschied war schwer. Definitiv. Aber ein Tier gehen zu lassen, wenn der richtige Zeitpunkt erreicht ist, ist in meinen Augen der letzte und vielleicht auch wichtigste Freundschaftsbeweis, den ich als Tierhalter erweisen kann“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Instagram.

Und eine weitere Hundefreundin ergänzt: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich an diesem Abend nicht nur Tränen lachen, sondern auch weinen würde. Mich hat der Schluss richtig mitgenommen. Vor fast drei Jahren mussten wir unseren 14 Jahre alten Golden Retriever gehen lassen und heute hätte er Geburtstag. Kam dann natürlich alles zusammen.“