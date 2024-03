Martin Rütter nach Aussage von Hundebesitzer entsetzt – „Dann rufe ich den Tierschutzverein an“

Er ist der absolute Experte auf seinem Gebiet: Hundeprofi Martin Rütter kann so einige Fragen rund um die geliebten Haustiere beantworten. Seit Jahren helfen er und sein Team in zahlreichen TV-Formaten Hundebesitzern in Not. In den neuen Folgen von „Der Hundeprofi – Martin Rütte und Team“ lernen die Zuschauer Entlebucher Sennenhund Bruno kennen.

Die Herrchen des aufgeweckten Vierbeiners brauchen dringend Hilfe in Sachen Erziehung. Sie haben Bruno einfach nicht im Griff und befürchten, dass seine Rüpelhaftigkeit ihnen früher oder später zum Verhängnis werden könnte. So weit, so gut. Bei einer Aussage von Besitzerin Sandra schrillen bei Martin Rütter allerdings sofort die Alarmglocken.

Martin Rütter: Bruno ist außer Rand und Band

Familie Klatt braucht dringend Ratschläge von Martin Rütter und seinem Team. Ihr Hund Bruno, den sie im Alter von neun Wochen von einem Hobbyzüchter zu sich geholt haben, ist viel zu wild unterwegs. Der Entlebucher Sennenhund springt Menschen an, beißt in Form von spielerischem Zwicken und zieht seine Herrchen beim Gassigehen an der Leine durch die Gegend.

„Das ist wirklich ganz klassisch für den Entlebucher Sennenhund. Er ist ein Treibhund, der in der Kommunikation und im Spiel sehr grob und distanzlos ist. Wenn man das nicht in den Griff kriegt, wird man ein richtig großes Problem bekommen“, erklärt Martin Rütter als er die Szenen sieht. Kurze Zeit später folgt allerdings ein Ausschnitt, der bei dem Hundeprofi für Entsetzen sorgt.

Martin Rütter wird deutlich

Das Kamerateam begleitet Familie Klatt beim Spaziergang mit Bruno. Schnell erkennt man, wo das Problem liegt. Der Vierbeiner zieht an der Leine und will alles entdecken, was er unter die Schnauze bekommt. Für seine Herrchen geht das allerdings in die Arme und ist somit eine äußerst anstrengende Angelegenheit. „Es ist jetzt mit seinen 27 Kilo schon ein Problem. Es wird dann ein riesengroßes Problem, wenn er mal 45 oder 50 Kilo hat“, befürchtet Frauchen Sandra. Da grätscht Martin Rütter sofort dazwischen.

„Also wenn er als Entlebucher 45 oder 50 Kilo kriegt, dann rufe ich den Tierschutzverein an“, sagt er mit ermahnendem Blick. „Lass uns mal auf 30 oder 32 Kilo spekulieren“, schiebt er hinterher und schmunzelt leicht. Deutliche Worte vom Hundeprofi, die sich die Besitzer mit Sicherheit zu Herzen nehmen werden.

Die neuen Folgen von „Der Hundeprofi – Martin Rütter und sein Team“ laufen immer sonntags ab 19.10 Uhr bei Vox oder in der Mediathek bei RTL+.