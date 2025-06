Hunde-Schicksal bewegt Fans von Martin Rütter – „Bricht mir das Herz“

Ein emotionaler Post von Martin Rütter bewegt derzeit Hundeliebhaber im ganzen Land. Der beliebte Hundeprofi teilte auf Instagram ein sehr persönliches Update, das nicht nur seine eigene Trauer sichtbar macht, sondern auch eine riesige Welle der Anteilnahme ausgelöst hat. Die Reaktionen der Fans zeigen: Das Schicksal seiner geliebten Hündin Emma lässt niemanden kalt.

Rütter, der sonst mit Sachverstand und Humor durch seine TV-Formate führt, zeigt sich diesmal von seiner verletzlichen Seite. Dabei wird deutlich, wie tief der Verlust sitzt – und wie groß gleichzeitig der Rückhalt seiner Community ist. Seine Worte treffen einen Nerv bei vielen Tierfreunden.

Martin Rütter teilt seine Gefühle auf Instagram

Auf seinem Instagram-Account teilt Hundeprofi Martin Rütter ein Bild, dass ihn gemeinsam mit seiner verstorbenen Hündin Emma im Schnee zeigt. Der TV-Star schreibt: „Leute, ich will einfach danke sagen. 7,5 Millionen Menschen haben die Posts gesehen, 75.000 Menschen haben mir liebevolle, mitfühlende Nachrichten geschickt. Ich weiß das so sehr zu schätzen. Es hilft ein winzig kleines Bisschen über den Schmerz hinweg, aber es ändert eben nicht dieses Gefühl, dass wir Emma so unbeschreiblich vermissen.“

+++ Martin Rütter in Trauer: „Ich habe Zeit gebraucht, um es öffentlich zu machen“ +++

Weiter schreibt Martin Rütter: „Eines Tages wird die Dankbarkeit für die tolle Zeit, für die lustigen Momenten, für die Intensität, für die Nähe, die wir hatten komplett überwiegen… das weiß und spüre ich… aber jetzt überwiegt leider eben noch das Vermissen, die Sehnsucht und die Traurigkeit. Danke, dass ihr das verstehen und mitfühlen könnt.“

Fans leisten virtuellen Beistand

Martin Rütters Fans drücken in den vielzähligen Kommentaren ihre Trauer und Anteilnahme aus – damit zeigen sie dem Hundeexperten, dass er in dieser schwierigen Zeit keinesfalls allein ist:

„Fühl dich gedrückt und lass dir Zeit . Es bricht mir das Herz… Ihr wart eine Liebe einer Seele zusammen!“

„Jeder einzelne, der einen Hund verloren hat, weiß wie ihr euch fühlt.“

„Fühlt euch umarmt!“

„Ein wunderschönes Bild von dir und Emma. Tiere sind immer in unseren Herzen. Dort bleiben sie bis auch wir gehen müssen , um dann wieder mit ihnen vereint zu sein.“

Lieber Martin, nimm Dir die Zeit zu trauern! Wir stehen alle unter Schock, es zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Die Tage müssen mit einem Mal neu und anders gestaltet werden. Wir funktionieren zwar, aber wie in Trance, alles zieht an uns vorbei und dann immer wieder diese tiefe Trauer, das Vermissen, die Leere…“

Trotz all der Trauer zeigt Martin Rütter mit seinen Worten, wie tief die Verbindung zwischen Mensch und Tier sein kann – und wie viel Trost gemeinsames Mitgefühl spenden kann. Sein offenes Statement berührt nicht nur Hundehalterinnen und -halter, sondern erinnert daran, wie wertvoll die gemeinsamen Momente mit unseren tierischen Begleitern sind. Auch wenn der Schmerz über den Verlust von Emma noch überwiegt, bleibt die Hoffnung, dass die Dankbarkeit für all die gemeinsamen Jahre mit der Zeit Trost spendet.