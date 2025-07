Martin Rütters verzweifelte Bitte: „Helft mir!“

Wenn sich einer mit Hunden auskennt, dann wohl Martin Rütter. Der gebürtige Duisburger gibt sein Wissen nicht nur in seiner Hundeschule weiter, sondern teilt es auch in zahlreichen TV-Formaten.

Mittlerweile hat Martin Rütter mehrere Sendungen bei RTL. Von „Die Welpen kommen“ über „Die Unvermittelbaren“ bis hin zu „Die Tierheimhelden“: Der Hundeprofi hilft, wo er nur kann. Bei Dreharbeiten in Hamburg stößt der 55-Jährige nun auf einen Vierbeiner, der ihn allerdings vor ein großes Rätsel stellt. Er braucht die Hilfe seiner Community.

Martin Rütter startet Aufruf

Martin Rütter ist nicht nur im TV ziemlich erfolgreich. Auch auf Instagram hat er mit rund 533.000 Followern eine beachtliche Reichweite. Und die nutzt der Hundeprofi auch hin und wieder mal, um Hunde zu vermitteln und Aufrufe zu starten. Am Dienstag (8. Juli) meldet sich Martin Rütter aus dem Tierschutzverein Hamburg bei seinen Fans.

Dabei filmt er einen Vierbeiner, der ohne seine Herrchen daherkam. „Der ist irgendwo hier in Hamburg aufgegriffen worden. Wem könnte dieser Hund gehören oder wo ist er ausgebüxt? Meldet euch bitte bei mir oder dem Hamburger Tierschutzverein. Wenn ihr eine Idee habt, bitte helft mir!“, so der Hundeprofi in der Videobotschaft.

Seine Follower sind hin und weg von dem Hund. „Oh, ist der süß. Hoffentlich ist er bald wieder zu Hause. Oder bekommt ganz bald ein schönes neues Zuhause“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise. Ein anderer kommentiert unter dem Beitrag: „So ein toller Kerl muss doch ein Zuhause haben! Alle Daumen gedrückt!“