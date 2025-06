Martin Rütter in Trauer: „Ich habe Zeit gebraucht, um es öffentlich zu machen“

Ein schwerer Schlag für Martin Rütter (54). Deutschlands beliebtester Hundetrainer muss sich von seiner treuen Gefährtin Emma verabschieden. Die Mischlingshündin ist plötzlich verstorben.

Emma begleitete Rütter seit mehreren Jahren. Sie war nicht nur ein Haustier, sondern auch fester Bestandteil seiner Shows und Social Media. Anfangs war sie eine Herausforderung, doch die beiden wurden ein unschlagbares Team. Jetzt teilt Rütter die traurige Nachricht in einem emotionalen Instagram-Video.

Martin Rütter nimmt Abschied von Hündin Emma

„Ich hab einfach ein bisschen Zeit gebraucht, um es öffentlich zu machen“, schreibt er auf Instagram. Emma war plötzlich müde, träge und kurzatmig. Ein Besuch beim Tierarzt brachte die schockierende Diagnose: Lungenkrebs im Endstadium. Ihre Atemfrequenz stieg auf besorgniserregende 60 Atemzüge pro Minute.

„Das war total unerwartet“, so Martin Rütter. Doch die Gefahr eines qualvollen Erstickungstodes war groß. Schweren Herzens entschied er sich, Emma einzuschläfern, um ihr weiteres Leid zu ersparen. Die Fans zeigen Mitgefühl. Die Fans zeigen Mitgefühl. Viele senden Kraft und Trost.

„Fühl dich ganz fest gedrückt … Ich liege hier, und die Tränchen laufen nur so. Ich fühle so sehr mit dir und denke fest an dich. Emma wird immer, immer in deinem und eurem Herzen sein – und auf euch aufpassen“, schreibt ein User.

Ein anderer kommentiert: „Was für ein bewegendes Video! Meine größte Angst ist genau dieser Moment – und obwohl mein Hund erst 6 ist, denke ich oft daran. Ich habe richtig mitgeweint und sende viel Kraft nach Deutschland. Emma ist immer bei dir.“