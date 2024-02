Martin Rütter: Hundeprofi zeigt seinen „Luxus“ – niemand ahnte es

Wer Martin Rütter live erleben will, hat dafür noch über das Jahr verteilt Zeit. Der Hundeprofi ist im Rahmen seiner Tour „Der will doch nur spielen“ hierzulande und über die Grenzen hinaus noch in einigen Städten unterwegs – gibt Hundetipps eines Profis und lieferte witzige Anekdoten über die Vierbeiner.

Was viele seiner Fans nicht wissen: Martin Rütter liebt Luxus! Oder eher das, was der gebürtige Duisburger als Luxus definieren würde. Im Netz teilt der 53-Jährige jetzt ein überraschendes Video vom Backstage-Bereich bei der Tour. Mit einer Szene rechnet wohl niemand!

Martin Rütter zeigt seinen „Luxus“

Gerade erst war Martin Rütter in St. Gallen in der Schweiz unterwegs, um dort sein Publikum einzuheizen. Um seine Fan-Gemeinde noch näher seinen Alltag als Bühnen-Star zu bringen, nimmt er sie bei Instagram mit hinter die Kulissen.

„So Leute, wir sind in St. Gallen auf Tour. Ihr hört schon das Gemurmel in der Halle und ich nehme euch mal backstage mit, denn ihr könnt euch ja vorstellen, wenn du auf Tournee bist… dann haben wir dabei: Einen Nightliner, zwei Sattelschlepper – alles ist natürlich perfekt organisiert“, so der Hunde-Versteher auf Social Media. Dann fährt er fort: „Mir ist auch Luxus wichtig, das muss ich ganz ehrlich sagen.“

Die nächsten Szenen zeigen Rütters Garderobe. „Das ist nicht nur schön, das ist auch mit Liebe gemacht…“ Zu sehen ist eine Kleiderstange und eine stylische Couch mit Tisch, alles sehr schlicht gehalten.

„Aber eins ist natürlich auch klar, wir proben sehr intensiv, ich gehe um 13 Uhr in die Halle, dann gehen wir das Programm so zwei-, dreimal durch, dann ist man auch erschöpft. Deshalb ist mir auch eine gute – ich nenne es mal ‚Nasszelle‘ – wichtig. Da muss man auch mal, wie soll ich sagen, tief in die Tasche greifen“, verrät der Tierpsychologe weiter und macht sich auf in Richtung seines wichtigsten Rückzugsorts – die Toilette.

Doch die ist alles andere als luxuriös und spätestens an dieser Stelle wissen seine Fans: Martin Rütter hat sich einen Scherz erlaubt! Die Toilette, die dem Star so wichtig ist, ist nichts weiter als ein Dixie-Klo! Das ahnte wohl niemand.

Seine Fans springen auf den Scherz-Zug auf und kriegen sich in den Kommentaren nicht mehr ein:

„Ach, Martin, dein Humor finde ich super. Ich liebe diese Ironie.“

„Die Schweiz ist eben bekannt für eine grandiose Gastfreundschaft..“

„Du bist so unterhaltsam. Ich mag deinen Humor!“

„’Ne richtige Diva bist du. Die ‘Nasszelle’ haben sie bestimmt von der Baustelle nebenan kurz ausgeliehen nach Feierabend… die steht morgen pünktlich um 7 Uhr wieder auf der Baustelle!“

Auf den letzten Kommentar reagiert Martin Rütter sogar umgehend selbst und muss sich eingestehen: „Absolute Allüren“.