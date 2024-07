Familie macht Luxus-Camping-Urlaub: „Exklusivität hat seinen Preis“

Camping hat immer etwas Naturnahes. Urlaub im Einklang mit der Natur eben. Während manche im Zelt oder in einem kleinen Wohnwagen durch die Weltgeschichte reisen, können andere auch im Urlaub nicht auf ihren gewohnten Luxus verzichten. So wie beispielsweise Familie Bonk.

Unternehmer Dominik, seine Frau Ela sowie die Kinder Josy und Jaden wollen es sich im Urlaub so richtig gut gehen lassen. Und so wurde sogar ein nagelneues Luxus-Wohnmobil gekauft. Damit geht es zum 5-Sterne-Campingplatz „Marina di Venezia“ in Italien. Mit dabei: Die RTL-Zwei-Campingdoku „Bella Italia: Camping auf Deutsch“.

Familie macht Luxus-Camping in Italien

Doch schon zu Beginn gibt es kleinere – nennen wir es – Komplikationen. So ist das monströse schwarze Gefährt gleich zwei Meter länger als normale Wohnmobile, was beim Rangieren für Probleme sorgt. Als Vater Dominik seinen Camping-Wagen dann aber irgendwann auf dem Marina parken konnte, war endlich Zeit, um auch mal die ganzen Vorzüge des Nobel-Mobils vorzustellen.

Da wären Stauräume im Boden des Fahrzeugs, um die Champagner-Kühltaschen zu verstauen, dreißig Quadratmeter Wohnfläche, oder auch WLAN, damit Dominik auch im Urlaub weiter arbeiten kann, ein Kühlschrank, der zu beiden Seiten aufgeht, oder auch eine Tiefkühleinheit und ein Backofen.

„Exklusivität hat natürlich seinen Preis“

„Exklusivität hat natürlich seinen Preis, aber wir reden nicht so gerne über Preise. Wir haben uns das verdient, würde ich jetzt mal sagen, weil wir arbeiten ja auch hart und viel“, so Ela, die in Bad Oeynhausen ein Kosmetikstudio betreibt. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Und Platz braucht die Familie ja auch. Schließlich sind nicht nur die vier Bonks, sondern auch ihr Rottweiler mitgereist.

Unglücklich nur: Der Platz der Bonks ist einige Kilometer vom Strand entfernt. „Das finde ich kacke“, schimpft Vater Bonk. Doch alles kann man mit Geld dann wohl doch nicht kaufen.

