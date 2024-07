Camping-Profis packen aus: DIESE drei Fehler solltest du unbedingt vermeiden

Sie gehören mittlerweile zu „Bella Italia“ wie die Sonne und die Pizza: Die Fingerhuths. Seit mittlerweile vier Staffeln nehmen Sascha und Nicole die Kameras der RTL-Zwei-Doku „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ mit auf ihren Camping-Urlaub auf dem „Marina de Venezia“.

Doch welche Ratschläge haben die beiden Bonner für Camping-Neulinge? Und warum ist Camping für sie die einzig wahre Urlaubsform? Wir haben bei den „Bella Italia“-Stars nachgefragt.

Ihr seid gerade wieder auf dem Campingplatz: Gibt es für euch ein absolutes Camping-No-Go?

Sascha: Ja, das erste wäre, wenn man einfach über fremde Parzellen läuft. Das ist wie als wenn dir jemand durchs Wohnzimmer läuft.

Nicole: Außerdem ist für den Campingplatz das Sanitärgebäude mehr oder weniger das Aushängeschild. Man sollte die Toiletten natürlich so verlassen, wie man sie vorfindet – nämlich meistens sauber. Deshalb finden wir es ein No-Go, wenn man sie nicht so hinterlässt.

Sascha: Und Unfreundlichkeit! Einfach wenn man ankommt, dass man mal kurz „Hallo“ sagt, nett rüber lächelt oder so. Man muss ja nicht direkt sprechen, aber nett rüber nicken oder lächeln – das lockert die ganze Sache schon auf.

Welchen Typ Campingurlauber könnt ihr gar nicht ab?

Sascha: Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir bis jetzt noch nie negative Erfahrungen gemacht haben. Wir kommen bis jetzt mit jedem klar und jeder Typ Camper ist bei uns willkommen. Deshalb lieben und feiern wir das Campen auch so sehr!

Welche Eigenschaft muss jeder Camper mitbringen?

Nicole: Man braucht auf jeden Fall den richtigen Partner! Den sollte man an seiner Seite haben, denn sonst macht Campen gar keinen Spaß (lacht).

Sascha: Ja und natürlich sollte man auch kommunikativ sein. Das ist jetzt keine Voraussetzung, die man haben muss, aber am Campingplatz teilt man sich vieles, da ist es schon hilfreich. Man muss auch die Bereitschaft haben, die Sanitäranlagen, also Dusche, Toilette und Spülbecken, miteinander zu teilen. Das sind so die hauptsächlichen Eigenschaften, die man mitbringen sollte. Alles andere ergibt sich von alleine.

Was macht Camping besser als jede andere Urlaubsform?

Sascha: Es ist einfach die Freiheit, diese grenzenlose Freiheit! Diese Ungezwungenheit. Du kannst deine Uhr quasi schon ausziehen, wenn du losfährst. Du kannst frühstücken zu Mittag essen, zu Abend essen – wann du möchtest. Oder auch aufstehen, wann du möchtest.

Nicole: Du brauchst dich an keinem Buffet anzustellen!

Sascha: Du kannst auch aussehen, wie du willst. Du kannst morgens einfach in deine Schläppchen springen und brauchst nicht mal die Zähne zu putzen. Sondern kannst erstmal dein Frühstück einnehmen, Kaffee trinken und alles andere kommt danach. Dann startest du in den Tag mit dem Tagesausflug oder am Strand, am Pool oder whatever. Genau das ist für uns diese grenzenlose Freiheit und das ist genau unsere Urlaubsform, die wir lieben und niemals aufgeben werden!

Was würdet ihr bevorzugen: Zwei Wochen im Luxusresort oder zwei Wochen auf dem Marina? Wieso?

Nicole: Die Fragen können wir in einem Satz ganz knapp beantworten: 2 Wochen Marina di Venezia, weil das ist schon ein Luxus-Resort – aber nur für Camper!

Sascha: Und wir würden nicht unbedingt gerne in den Flieger steigen wollen. Wir haben unser Zuhause immer dabei, weil wir da unsere eigenen Betten, Geschirr und alles dabei haben – das ist für uns Luxus!

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ stets montags um 20.15 Uhr im TV oder bereits vorab in der Mediathek von RTL Plus.