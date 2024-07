Hund leidet in NRW-Tierheim – plötzlich schaltet sich Martin Rütter ein

Was hat dieser Hund alles durchmachen müssen? Seit vier Jahren sitzt der kleine Elvis (10) im Tierheim Lüdinghausen (NRW) fest. Davor hat der kastrierte Rüde als Jagdhund auf einem Hof in Spanien gewohnt.

Ein richtiges Zuhause mit liebevollen Menschen, die sich um ihn sorgen? Das hat der Mischlings-Hund aus dem NRW-Tierheim noch nie zu Gesicht bekommen. Die Suche danach lässt den Vierbeiner und die Tierpfleger in Lüdinghausen verzweifeln. Deshalb hat sich jetzt auch Martin Rütter eingeschaltet.

Hund sitzt seit Jahren in NRW-Tierheim fest

„121, 123, 124. Meine Pfleger haben gesagt, ich muss die Augen zumachen und so lange zählen, bis sie mich rufen. Dann kommen Menschen, die mich so nehmen, wie ich bin.“ Mit diesen Worten beginnt ein Video, das das NRW-Tierheim aus der Sicht von Hund Elvis gepostet hat. „Ich bin ja ein geduldiger Hund, nur langsam könnte jemand kommen, um mich kennenzulernen“, heißt es weiter.

Schon viele Hunde sind gekommen und vermittelt worden in der langen Zeit seines Aufenthalts im Tierheim Lüdinghausen. Wann ist endlich Elvis dran?

Hund Elvis bei Martin Rütter

Diese Frage hat unlängst auch Martin Rütter beschäftigt. Der Hunde-Profi hat den leidgeprüften Hund in seinem Format „Die Unvermittelbaren“ vorgestellt. Dabei spielte das NRW-Tierheim mit offenen Karten. So berichteten die Tierpfleger davon, dass Elvis bei Fremden eher skeptisch sei „und auch nach vorne“ gehe. Es habe auch schon zwei Beißvorfälle gegeben „wegen Futteraggression.“ Das habe das NRW-Tierheim aber in den Griff bekommen. Seine diversen Krankheiten wolle man hingegen auch nicht verschweigen.

Alles Dinge, die potenzielle Interessenten abschrecken. Doch das Tierheim Lüdinghausen verspricht. Wenn einmal das Eis gebrochen ist, dann würde Elvis für sein Leben gern kuscheln. Wenn sich da nicht endlich einmal jemand findet, dessen Herz für den kleinen Hund schlägt.