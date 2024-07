Tierheim Bochum entdeckt Kartons vor dem Tor – ein Brief rührt zu Tränen

Emotionaler Moment im Tierheim Bochum!

Immer wieder erhalten Tierheime in ganz Deutschland eine schöne Überraschung von Tierliebhabern. Auch die Einrichtung in Bochum kann sich hin und wieder über unerwartete Pakete vor der Türe freuen. Was die Mitarbeiter nun vor ihren Toren entdecken, geht einem sofort ans Herz.

Tierheim Bochum: Mitarbeiter zeigen Spendenaktion

„Und gleich noch weitere tolle Spenden von Euch!“, schreibt das Tierheim Bochum zu einem Foto auf Facebook. Darauf sieht man einen vollen Einkaufswagen, der bis oben mit Tierbedarf gefüllt ist. Von Katzenstreu über Dosen mit Futter bis hin zu Leckerlis ist alles dabei.

„Wir sind wirklich sehr dankbar, dass so viele von Euch an uns denken und gemeinschaftlich täglich unsere Spendenhütte so super ‚füttern'“, heißt es in dem Post weiter. Neben diesen emotionalen Worten gibt es ein weiteres Detail auf dem Bild, welches ans Herz geht.

Tierheim Bochum: DIESE Zeilen rühren zu Tränen

Neben den Sachspenden entdeckt man bei längerem Hinschauen auch eine weiße Geschenktüte. Dabei sorgt nicht zwingend der Inhalt für ganz große Emotionen, sondern eher die Botschaft darauf: Mit einem schwarzen Kugelschreiber haben zwei Spenderinnen nämlich rührende Zeilen hinterlassen.

„Liebes Tierheim-Team, ein kleines Dankeschön für euren liebevollen und unermüdlichen Einsatz. Liebe Grüße, Nicole und Claudia“, steht dort geschrieben. In der Tüte befinden sich vermutlich also keine Spenden für die Vierbeiner, sondern eher eine kleine Aufmerksamkeit für die Mitarbeiter der Einrichtung.

Nicht nur die Mitarbeiter bedanken sich bei denjenigen, die gespendet haben. Auch in den Kommentaren auf Facebook melden sich zahlreiche Nutzer und haben warme Worte für die Spender übrig.