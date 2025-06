Trump jetzt mittendrin: Iran bereitet Angriffe auf US-Basen vor!

Der Krieg zwischen Israel und dem Iran ist längst zum dominierenden Thema unter den westlichen Partner geworden. Allen voran die USA, die der (strategisch) wichtigste Partner von Israel sind, haben ihre ungebrochene Unterstützung für die Netanyahu-Regierung signalisiert. Trump lehnte einen militärischen Eingriff in den Konflikt ab – bis Dienstag (17. Juni). Jetzt reagiert der Iran.

+++ Das könnte dich auch interessieren: EU-Politiker Radtke im Interview – „Israel schafft Fakten für unsere Sicherheit“ +++

Nach dem Holocaust spielte die Unterstützung durch die USA eine zentrale Rolle bei der Gründung Israels 1948. Die USA waren eines der ersten Länder, das die Unabhängigkeit Israels anerkannte. Seither sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Partner. Dies gilt vor allem für die militärische Absicherung.

Trump droht Iran mit noch nie gesehener „Stärke und Macht“

Präsident Trump stärkte Netanyahu nach der Mission „Rising Lion“ zwar den Rücken, betonte jedoch, militärisch nicht aktiv werden zu wollen. Bis jetzt. Am Dienstag (17. Juni) berief er nämlich kurzfristig den Nationalen Sicherheitsrat ein, um über die weiteren Schritte zu beraten. Laut „CNN“ zieht der Republikaner immer mehr in Erwägung, doch militärische Mittel einzusetzen. Diese könnten dem Bericht zufolge gegen iranische Atomanlagen eingesetzt werden.

Weitere Nachrichten:

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) koordiniert die sicherheits- und außenpolitischen Strategien der USA. Er analysiert Bedrohungen, entwickelt Handlungsoptionen und sorgt für die Abstimmung zwischen den verschiedenen Behörden und Institutionen wie dem Verteidigungsministerium (Pentagon), State Department (Außenministerium), CIA, Homeland Security und anderen relevanten Organisationen.

Iran reagiert mit Raketen

Der Iran hat jetzt entsprechend reagiert und soll Raketen für Angriffe auf US-Basen stationiert haben. Das berichtet die „New York Times“. Der Artikel stützt sich auf Quellen aus der iranischen und US-amerikanischen Regierung. Demnach sollen Luftschläge gegen Militäreinrichtungen erfolgen, sollte Trump tatsächlich in den Konflikt eingreifen.

In der Region sind etwa 40.000 US-Soldaten stationiert. Trump hatte den Iran mehrfach davor gewarnt, US-Militärs beziehungsweise Einrichtungen zu attackieren. „Sollten wir in irgendeiner Art oder Form vom Iran angegriffen werden, wird die gesamte Stärke und Macht der US-Streitkräfte in einem noch nie dagewesenen Ausmaß auf Euch niedergehen“, schrieb er auf Truth Social.