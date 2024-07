Tierheim Bochum: Erschreckende Entdeckung am Zaun! Team verzweifelt – „Schweinerei“

Es ist schon wieder passiert. Und wieder stehen die Mitarbeitenden aus dem Tierheim Bochum vor einem Rätsel. Erst Ende vergangenen Jahres hatten Unbekannte in der Einrichtung an der Kleinherbeder Straße in Bochum eingebrochen (mehr dazu hier >>>).

Jetzt meldet sich das Tierheim Bochum erneut: „Heute Nacht wurde schon wieder bei uns eingebrochen“, hieß es am Sonntag (30. Juli) in einem Facebook-Post. Die Spuren am Tatort werfen Fragen auf.

Tierheim Bochum verzweifelt an Einbrüchen

Das Tierheim Bochum liegt etwas abgelegen, kaum einsehbar umringt von Feldern. Für Einbrecher leichte Beute. Warum sie allerdings immer wieder versuchen, dort einzudringen, bleibt ein Rätsel. „Was genau in solchen Leuten vorgeht, das wüssten wir gerne“, verzweifelt das Team. Viel sei nicht zu holen, erklärt das Tierheim Bochum. Die wenigen Wertsachen und Geld sei im Tresor gesichert.

Trotzdem haben sich Einbrecher am Wochenende erneut am Eingangstor zu schaffen gemacht. „Bei einem Außen-Tor wurden erst einige Streben herausgeschnitten, es wurde dann aber letztlich doch aufgebrochen“, berichten die Mitarbeitenden. Außerdem habe das Team Spuren gefunden, die darauf hindeuten, dass der oder die Unbekannten auf das Dach des Hauptgebäudes geklettert sein müssen.

Wegen der neu angeschafften Außentür seien diese aber nicht ins Gebäude gekommen. Allen Tieren geht es soweit gut, es wurde offensichtlich auch nichts gestohlen und alle Tiere sind auch noch da.

Tierfreunde toben: „Schweinerei“

Besonders ärgert das Tierheim Bochum, dass die Video-Überwachung aufgrund des Unwetters am Samstagabend ausgefallen war. „Was bleibt, sind zerstörte Tore und Zäune, sodass unsere Hunde jetzt nicht mehr alle Ausläufe nutzen können“, so das Tierheim Bochum – und vor allem der Schreck über die wiederholten Einbrüche. Auch Tierfreunde sind fassungslos. „Schweinerei sowas“, kommentiert etwa einer bei Facebook.

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Große Hoffnungen macht sich das Tierheim Bochum allerdings wegen der heftigen Regenfälle in der Nacht auf Sonntag nicht.

Das Tierheim Bochum möchte jetzt in eine verbesserte Technik investieren, um sich noch besser gegen Einbrecher zu rüsten. Dabei ist der Tierschutzverein allerdings aus Spenden angewiesen. Du möchtest etwas beitragen? Das geht zum Beispiel über Paypal an diese Adresse: info@tsv-bochum.de.