Martin Rütter: „Ihr müsst jetzt einfach stark sein“

Martin Rütter ist DER Hundeexperte in Deutschland. Seit Jahren schon hilft der gebürtige Duisburger Hunde-Freundinnen und -Freunden bei der Erziehung ihres Vierbeiners. Ob im TV, in Büchern oder in seinen Live-Shows – Rütter hat sich dem Wohl des besten Freundes des Menschen verschrieben.

Aber Martin Rütter ist ja nicht nur Hundetrainer und -Experte, sondern auch Hundehalter. Seine Hündin Emma ist bei Instagram unter den Fans fast so beliebt wie Martin Rütter selbst. Doch nun schockt Martin Rütter seine Fans.

Martin Rütter hält seine Emma für den „aller tollsten Hund der Welt“

„So Leute, ihr wisst, dass ich immer gerade heraus und sehr direkt bin. Ich will auch dieses mal nicht um den heißen Brei reden. Ihr müsst jetzt einfach stark sein. Ich weiß, dass jeder glaubt den schönsten und aller tollsten Hund der Welt bei sich zu Hause zu haben“, so Rütter.

Das jedoch stimme so nicht, so Rütter bei Instagram. „Aber ich will ehrlich sein: Das kann nicht sein, denn das zauberhafteste Tier aller Zeit ist und bleibt nun mal Emma.“

„Jeder Hundebesitzer hat den weltbesten Hund“

Das sehen seine Fans und Freunde mit Hund naturgemäß anders. „Am Arsch. Kai Uwe, Minki und Opi sind die eins“, heißt es beispielsweise von TV-Star Detlef Steves. Ein Fan ergänzt: „Ähm. Nö! Das war unser Hund Tatoo! Ganz eindeutig! Ein Öhrchenkrauli geht nach oben.“ Eine Dritte schreibt: „Naja, also ich würde sagen es ist meine Lilly. Letzte Woche 16 Jahre alt geworden und immer noch fröhlich und fit.“ „Kann nicht sein, der süßeste und niedlichste Hund liegt neben mir“, so eine Vierte.

Während ein Fünfter zu vermitteln versucht: „Jeder Hundebesitzer hat den weltbesten Hund und das Schöne daran ist, jeder hat recht.“ Das kann man doch so stehen lassen. Und in einer Sache MUSS man Martin Rütter einfach recht geben: Süß ist Emma auf jeden Fall.