Tierheim in NRW will Katze vermitteln – dramatisch, was sie kurz nach ihrer Geburt durchmachen muss

Ein Tierheim in NRW sucht ein neues Zuhause für eine unglaublich niedliche Katze. Sie hätte es auch wahrlich verdient, denn nur kurz nach ihrer Geburt musste diese Katzendame schon einiges erleben.

Das NRW-Tierheim in Herne-Wanne sucht eine neue Bleibe für die Katze „Mao“ und stellt diese bei „Tiere suchen ein Zuhause“ vor. Bei dem Anblick von der kuschelbedürftigen Mao schmelzen den Zuschauern die Herzen und auch in den Kommentaren auf Instagram sind viele Nutzer begeistert von der „süßen Maus“.

Tierheim in NRW: Mao musste sofort operiert werden

Dabei hat Maos liebesbedürftiges Verhalten einen traurigen Hintergrund. Nur kurz nach ihrer Geburt, im zarten Alter von sechs Monaten, wurde die Katze selbst Mutter. Daher musste das süße Fellknäuel „viel zu früh erwachsen werden und holt jetzt einiges nach“.

Gemeinsam mit ihren vier Kätzchen wurde Mao im Tierheim in NRW abgegeben. Ihre ursprünglichen Besitzer konnten sich nämlich die medizinische Versorgung der Tiere nicht mehr leisten. Als die Mitarbeiter im Tierheim feststellten, dass die Katze ihre Jungen nicht mehr alleine säugen konnte, wurde sie sofort zu einem Tierarzt gebracht.

Schockiert musste man erkennen, dass die Milchleiste von Mao stark entzündet war – ein Zeichen dafür, dass die Katze viel zu früh Mutter geworden ist. Die Situation war ernst, aber glücklicherweise konnte man in der Klinik das Leben der Katzenmutter retten. Jedoch hat sie jetzt am „Bauch eine riesige Narbe, da so viel Gewebe entfernt werden musste“, wie das Tierheim in NRW berichtet.

Katze kompensiert durch Nuckeln und Treteln

Mao hat sich zum Glück von der Operation erholt. Trotzdem merkt man der Katze immer noch an, dass ihre „Kindheit zu schnell vorbei war“. Die Mitarbeiterin des NRW-Tierheims erklärt, dass sie dies nun durch Nuckeln und Treteln versucht zu kompensieren. Das Treteln oder auch der „Milchtritt“ genannt, kann bei Katzen mehrere Ursachen haben. Jedoch kann man diesen am besten bei Kitten beobachten, die den Bauch ihrer Mutter kneten, um besser an die Muttermilch zu gelangen.

Die ungefähr zwei Jahre alte Mao sucht jetzt ein neues Zuhause. Ihre Kitten wurden bereits alle an neue Besitzer vermittelt. Wie das Tierheim Herne-Wanne rät, sollten ihre neuen „Zweibeiner“ empathisch sein und vor allem viel Zeit für die süße Katzenmutter haben, damit Mao endlich die Liebe erhält, die sie verdient hat. Auf Instagram schreibt „Tiere suchen ein Zuhause“: „Mao ist eine ganz unkomplizierte und liebe Katze, die schnell ein Zuhause braucht.“